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台南法拍會9月1日登場 Benelli重機1元起標

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

行政執行署台南分署9月1日上午10時起在2樓拍賣室，舉辦動產拍賣會。拍賣物品有國瑞、日產貨車、納智捷汽車外，較吸睛的標的是2015年份的Benelli機車、300cc，本次為第二次拍賣，未訂底價，歡迎有興趣的民眾前來競標。

台南分署指出，這次拍賣物品有國瑞貨車、日產貨車、納智捷汽車、馬自達汽車、Benelli機車、Piaggio機車、三陽機車等，以及太平洋電線電纜股份有限公司股份216股、統聯汽車股份有限公司股份405股、八德開發股份有限公司股份1006股及不鏽鋼藝術品等歡迎民眾競標。

台南分署表示，較吸睛的標的為2015年份Benelli機車，300cc，該車輛計算至今年8月6日止滯欠牌照稅3402元、公路使用養護安全管理費及罰鍰2100元、罰鍰3900元，合計金額9402元，本次為第二次拍賣，未訂底價。

台南分署指出，9月1日自上午9時30分起開始登記，10時起正式競價拍賣。 同時，為方便民眾觀覽拍賣物，分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。此外，請有意參與競價拍賣的民眾記得攜帶國民身分證或相類身分證明文件，交予工作人員登記並領取號碼牌。

台南分署指出，2015年份Benelli機車，300cc，本次為第二次拍賣，未訂底價。圖／行政執行署台南分署提供
台南分署指出，2015年份Benelli機車，300cc，本次為第二次拍賣，未訂底價。圖／行政執行署台南分署提供

行政執行署台南分署9月1日上午10時起在2樓拍賣室，舉辦動產拍賣會，而拍賣物品有貨車、汽車及重型機車等。圖／行政執行署台南分署提供
行政執行署台南分署9月1日上午10時起在2樓拍賣室，舉辦動產拍賣會，而拍賣物品有貨車、汽車及重型機車等。圖／行政執行署台南分署提供

台南 重機 法拍

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