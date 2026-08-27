「不賄選才是真會選」基檢參加中元祭遊行 宣傳選票不是商品反賄選

基隆地檢署今天表示，鷄籠中元祭是基隆最具代表性的傳統祭典，因此結合昨晚登場的放水燈遊行，擴大辦理反賄選宣導，宣傳「不賄選才是真會選」、「選票不是商品」，呼籲鄉親珍視民主價值，檢舉賄選獎金最高2000萬元。

鷄籠中元祭源自1855年漳泉械鬥後，由地方人士調解平息，並由各姓氏宗親會輪值主普、普度孤魂，透過血緣取代地域觀念、以賽陣頭取代衝突，促成地方和諧，歷經世代持續傳承至今，成為基隆最重要的文化資產與城市節慶。

鷄籠中元祭也名列第一項「國家重要民俗文化資產」，今年入第172年。基檢檢察長陳佳秀指示觀護團隊，結合公益力量辦理反賄選宣導活動。

主任觀護人林順昌昨晚帶領觀護人室多名同仁，偕同基隆市榮譽觀護人協進會、基隆市政府等單位參與，除在微風東岸廣場1樓設立反賄選宣導攤位，播放反賄選宣導語音和自製反賄選專歌，並透過有獎徵答方式，吸引民眾參與。

觀護人也分組在城際轉運站、廟口夜市、國門廣場、仁愛市場等民眾聚集地點，與民眾進行反賄選快閃互動，在中元祭花車遊行活動中，不定時展示反賄選布條及標語，營造全民一起反賄選的熱鬧嘉年華氣氛。

陳佳秀表示，基隆市長、市議員和里長11月28日投票，這場選舉攸關地方發展與未來願景，請鄉親們重視手中的選票，與基隆地檢署一起杜絕賄選、幽靈人口、選舉賭盤、假訊息、境外勢力介選等選舉歪風。如遇選舉不法情事，可撥打0800-024-099（撥通後按4）檢舉專線，或掃描檢舉QRcode，檢舉人資訊絕對依法保密，檢舉賄選獎金最高2000萬元。

基隆地檢署參加中元祭遊行，宣傳「不賄選才是真會選」、「選票不是商品」反賄選。圖／基隆地檢署提供

基隆地檢署參加中元祭遊行，宣傳「不賄選才是真會選」、「選票不是商品」反賄選。圖／基隆地檢署提供

基隆地檢署參加中元祭遊行，宣傳「不賄選才是真會選」、「選票不是商品」反賄選。圖／基隆地檢署提供

基隆地檢署參加中元祭遊行，宣傳「不賄選才是真會選」、「選票不是商品」反賄選。圖／基隆地檢署提供

基隆地檢署參加中元祭遊行，宣傳「不賄選才是真會選」、「選票不是商品」反賄選。圖／基隆地檢署提供