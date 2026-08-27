「台灣土狗專家」鄭文慶虐狗 判拘役50日併科罰金21萬元

從事台灣土狗復育在新北市新店山區成立「山中神犬」的鄭文慶，被檢舉非法經營高砂犬繁殖場，新北市動保處前往稽查從死亡的狗隻身上發現長滿蛆蟲，檢方依動保法起訴鄭，台北地院審理，今判鄭拘役50日，得易科罰金，併科罰金21萬元。

鄭文慶專注於台灣土狗研究，曾飼養多種犬隻，他接觸台灣土狗後，被土狗忠誠、悟性高及驍勇善獵吸引，深入原民部落尋找純種犬進行配種，被稱「台灣土狗專家」。

新北市動物保護防疫處接獲檢舉，指新店山區有民眾非法經營高砂犬繁殖場，2025年4月17日會同警方及台灣懷生相信動物協會前往稽查，共查獲68隻狗，全數都未施打狂犬病疫苗且有飼養不當及未獲得妥善醫療照護之情。

查緝現場還發現多隻狗疏於照顧，有1隻未依規定佩戴適當項圈，致鐵鍊卡入脖頸肉中須清創治療，另有罹患肺炎、卵巢病變的狗，另發現5袋老病死屍體，於是依動保法裁罰鄭116萬8000元，並責令飼主將病犬送醫，全案再函送北檢偵辦。

檢察官傳喚獸醫師到庭作證，獸醫師稱，解剖時發現狗隻鼠蹊部有很大的蛆蟲，從狗隻死亡時間及蛆蟲的大小研判，蛆蟲應該是在狗還活著時即附身，檢方認為，鄭疏於照顧導致這隻狗有嚴重肢體殘缺，將鄭依動保法故意傷害或使動物遭受傷害致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失罪起訴。