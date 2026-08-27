科技公司工地主任監守自盜...1年A走近10公里豪宅電線 業務侵占判6月

台北市某專營廠務的科技公司，2023年指派陳姓工地主任進駐知名日商負責營造、位於新北市三重區的豪宅建案，負責控管工程進度、品質及材料，不料陳男竟涉嫌監守自盜，短短一年內，自工地A走長達92777公尺的電纜線。新北地方法院審酌陳男已與公司和解，依業務侵占罪判處徒刑6月，得易科罰金。可上訴。

據了解，該科技公司在廠務業界頗有名氣，專攻廠房空調、無塵室、 機電、恆溫恆濕及維修保養等領域，曾負責台灣第一豪宅陶朱隱園再生能源、台大醫院質子中心機電系統及多家知名企業、飯店的電氣、潔淨室、給排水、弱電、製程等系統建置。

判決指出，陳男自2022年10月起進入該科技公司任職，卻利用擔任工地主任負責管理電纜線的職務之便，於2023年1至12月間，私自A走建案工地內的巨量電纜線。

經公司透過工地監視器畫面察覺有異，調出原始電纜線進貨明細摘要、進貨證明，與工地電線使用分析表、現場電線需求計算圖交叉比對，追查出陳男共A走2.0mm電線57109公尺、5.5mm電線35668公尺，合計92777公尺的電纜線。陳男見鐵證如山，只能俯首認罪，再經由調解賠償公司損失達成和解。