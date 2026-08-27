張榮發千億遺產官司！基金會憑自傳索10億 律師團法庭激烈交鋒

長榮集團創辦人張榮發千億遺產分配官司未了，張榮發基金會告遺產執行人柯麗卿等4人「給付贈與物」、「給付10億元遺產」訴訟，台北地院今第3次開庭，張榮發基金會聲請調閱分割遺產、遺囑效力卷證以及張榮發生前病歷，不過，張國煒委任律師在法庭上表達反對意見，庭末，法官諭知本案10月22日再開庭辯論。

本案源於張榮發基金會認為，張榮發口述自傳「鐵意志與柔軟心：張榮發的33個人生態度」一書中，明確表達身後財產要捐給基金會作公益，基金會得知近期有一筆確定遺產匯入遺囑執行人共同帳戶，因此提民事訴訟，基金會認為，張榮發「身後財產全數捐贈基金會用於公益」已構成「死因贈與」，要求柯麗卿等人給付贈與物，其訴訟標的為10億元。

張榮發基金會日前具狀聲請調閱「分割遺產卷證」、「遺囑效力案卷證」、「張榮發生前病歷」，張國煒的委任律師今出庭表示，分割遺產涉及張榮發全部遺產，金額遠超過基金會要求給付的10億元，沒有理由調閱分割遺產全部卷證，只頁遺囑執行人提出遺產清冊提供調閱即可。

張榮發遺囑將遺產全留給二房獨子張國煒，張國煒控告柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓4名遺囑執行人惡意違背遺囑，聲請更換遺囑執行人，台北地院另案審理。