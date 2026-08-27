立委陳雪生涉貪案 人頭助理外甥回國到案...35萬元交保

四連霸立委陳雪生被控利用親友詐領國會助理費，又涉收受前國大代表楊肅元、金欣海運實際負責人「贊助助理」的不正利益，這名助理則是海軍敦睦艦隊少將范寶華。台北地檢署今約談人頭助理、陳雪生的外甥劉孟翰到案，檢方訊後命35萬元交保。

檢方查出，陳雪生涉嫌多年來找「親友團」詐領國會助理費，將釐清親友是否僅提供人頭帳戶領款，或實際從事國會助理工作。陳雪生的外甥劉孟翰在首波搜索時人在國外，昨日才回國，今以貪汙案被告身分到案說明，檢方訊問後命35萬元交保。

專案小組追查，楊肅元、陳雪生在1996年均當選第3屆國大代表，交情逾30年關係良好，楊被控涉嫌長期「贊助助理」，提供不正利益給陳使用，而這名特助身分特殊，曾擔任海軍敦睦艦隊少將的范寶華，實際從事國會助理工作，特助薪水則由金廈公司支付，金額約上百萬元。專案小組懷疑，陳、楊恐有政商利益交換，涉貪汙不違背職務行、收賄罪等罪嫌。

檢調掌握，其中一起陳情案件為，2019年11月8日，金欣旗下的油輪「金航貳號」在澎湖西北方51浬處受損故障，被拖往金門料羅灣修整，金門一度面臨斷油危機，金欣疑透過立法院交通委員會召委陳雪生開協調會，施壓中油自行找船運油至金門，讓金欣免除履約、省下找尋替代方案成本。

北檢8月24日指揮調查局台北市調查處、南機站等調查官兵分35路，大規模搜索委員住處、國會辦公室、案關人員住居所，及金欣海運公司、金廈海運公司、遠欣船務代理公司、和平船務代理公司，約談陳雪生及相關人員共27人到案說明，陳雪生200萬元交保，限制出境出海。楊家族經營的金廈公司財務經理黃玉如涉貪汙罪100萬交保、限制出境出海。陳雪生特助范寶華則50萬元交保。楊肅元150萬交保、限制出境出海。

陳雪生大舅子陳昌蔚50萬元交保；陳雪生胞妹陳秀子、陳雪子各以50萬、40萬元交保；陳秀子兒女林揚智、林揚晏各30萬元交保；陳雪子丈夫劉三光20萬元交保；陳昌蔚女兒陳涵溱10萬元交保。其餘疑為楊肅元供給陳雪生當特助的被告段廷駿、謝穌銓、林詩發等人各以5至20萬元交保。