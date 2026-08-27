台中大盜狂偷鑽戒黃金 當庭囂張嗆檢察官「給我小心一點」下場重判2年

台中林姓慣竊入侵黃姓屋主家，偷走鑽戒、黃金等高價物釀對方嚴重損失，犯後否認推託友人卸責，甚至當庭囂張對公訴檢察官嗆說「叫這檢察官給我小心一點」；法院痛批他公然藐視司法尊嚴，犯後態度惡劣，依加重竊盜罪重判他2年2月，可上訴。

檢警調查，林男2025年6月19日晚上9點多開車到西屯區，刻意戴手套從遮雨棚爬進黃姓住戶3樓的房子，從窗戶闖入後搜刮屋內的現金5萬元、1個鑽戒、3個黃金，得手後揚長而去，屋主當晚就發現報案，警方同月25日上門搜索、逮人，查扣林竊得的1個鑽戒。

台中地院審理時，林矢口否認犯行，辯稱當天沒去現場，辯稱被查扣的鑽戒是他在跳蚤市場向朋友買的，不是他去偷的，監視器拍到的人不是他。

法院比對監視器拍到車輛、林男妻子證詞，認定當天林有開車經西屯區玉寶路、安和一街，被害屋主家監視器也拍到，當時1名男子身穿黑色短袖T恤，胸口印有「AAC」英文字樣，與在林男家扣到到衣服相符，可見是他本人。

法院也發現，林男在偵查中辯稱和朋友見面、朋友賣戒指給他等，相關時間、地點，提及的成功嶺民宿等細節，前後供述矛盾、反覆不一，不予採信。

法院審酌，林男有竊盜前科，5年內再犯構成累犯應加重其刑，其不知謹惕，竊取被害人鑽石、黃金等貴重財物，釀財產重大損失，犯後矢口否認，臨訟更推託友人企圖卸責，至今沒和被害人和解。

法院更揭露，林男在開庭期間，甚至當庭對執行公務的公訴檢察官出言「叫這檢察官給我小心一點」，公然藐視司法尊嚴，犯後態度實屬惡劣，依犯踰越窗戶及安全設備侵入住宅竊盜罪，重判他有期徒刑2年2月。