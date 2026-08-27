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老翁提領亡妻201萬存款...被控占遺產！父子情深演變成怨懟難解緊張關係

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓老翁在妻子病逝後，用她的印章領出郵局201萬元存款，被控偽造文書、詐欺取財罪。法官審理後，審酌老翁用亡妻存款付喪葬費近107萬，餘款願依比例分配，並考量原父子情深演變為怨懟關係，依偽造文書罪判刑2月，緩刑2年。詐欺取財罪不成立。

判決指出，陳姓老翁與妻子生育3名子女，孩子成年後各自獨立，老翁與妻子、岳母及外籍看護4人同住。陳妻2023年3月22日病逝醫院，存款屬陳和3名女子共有遺產，但陳在同年3月23日至郵局，使用妻子的印章領出5萬元，並轉帳95萬元到他名下帳戶。

同年3月24日，老翁又到郵局用同上一方法，提領10萬元，40萬元帳入名下帳戶。28日再到郵局，提領15萬元，30萬元轉入名下帳戶。同年4月6日又到郵局領出6萬元，合計領走妻子郵局帳戶內的201萬元存款，檢方起訴涉犯偽造文書罪、詐欺取財罪。

陳姓老翁坦承偽造文書提領存款項，但否認有詐欺犯行，辯稱領出的錢是用在喪葬費用等支出，並提出妻子就醫出院繳費單據、禮儀公司對帳單、塔位買賣契約書、生命紀念館權利憑證等文件佐證，合計106萬9414元。

基隆地方法院法官審理後指出，陳姓老翁刻意隱瞞妻子死亡的事實，仍以妻子名義至郵局，盜蓋妻子印章印文在提款單上，損害3名子女的繼承權，認定犯偽造文書罪。

法官指出，老翁顯然缺乏尊重他人財產權益觀念，考量醫藥費及喪葬費各項支出處理急迫性，喪偶之際猶要照顧年邁岳母，並因本案與兒子從父子情深，演變為怨懟難解緊張關係，判刑2月，如易科罰金以1千元折算1日。

法官說，陳姓老翁年逾70，若令入監執行顯屬過苛，遺產糾紛也可另循民事程序解決。經此偵審程序及判刑應知所警惕，無再犯之虞，宣告緩刑2年。

陳姓老翁被控詐欺取財部分，老翁的次子說，2004年就沒與父母同住，哥哥2021年左右搬走，妹妹在美國。父母的生活費和媽媽的醫藥費，都是自己支付。約10年前他開始跑船，有收入時會給父母每月各3000元，沒跑船前只給過年紅包。媽媽住院期間，他有付2、3萬元醫藥費，所有喪葬費用是爸爸支付。

次子說，媽媽過世時他在船上，收到訊息才知道，當時妹妹在美國，哥哥有陪同在醫院。半個多月後回台灣，塔位已經買好，不知道何人的錢買的，爸爸有列明細表，都是喪葬費用。他覺得醫藥費不可以算在裡面，不可以用媽媽的錢去付。外婆與父母同住2、3年，外婆看護費用一開始由爸爸付。

法官依陳姓老翁辨詞和次子證述，指近幾年陳姓老翁負擔妻子、岳母多數生活開銷，妻子病逝後，醫藥費、喪葬費也由他支付，證人也不否認媽媽存款可用喪葬費支出。陳姓老翁也說，扣除喪葬費用剩下90幾萬元，願依比例分配，因此難以詐欺取財罪相繩。全案可上訴。

陳姓老翁在妻子病逝後，用她的印章領出郵局201萬元存款。基隆地院法官審理後，依偽造文書罪判刑2月，可易科罰金。緩刑2年。聯合報系資料照
陳姓老翁在妻子病逝後，用她的印章領出郵局201萬元存款。基隆地院法官審理後，依偽造文書罪判刑2月，可易科罰金。緩刑2年。聯合報系資料照

遺產 緊張 偽造文書

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