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「瘋起來連阿嬤一起打」 惡男恐嚇親哥又持刀強盜劫車遭判刑

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄一名謝姓男子因對親哥哥實施家庭暴力，遭法院核發保護令禁止騷擾，但他不僅無視保護令，還接續以限時動態嗆聲「瘋起來連阿嬤都打」、傳訊威脅「準備坐輪椅」等多次恐嚇，事後更因缺錢花用，持利刀隨機闖入路邊停放的自小客車，亮刀指著駕駛強索財物並搶走車輛與5萬元現金，遭依違反保護令及攜帶凶器強盜罪判刑。

判決書指出，謝男過去曾因家暴行為，經高雄少年及家事法院於2025年6月核發民事暫時保護令，裁定不得對兄長實施騷擾，但他仍自 去年6月底至7月間，接續在IG限時動態張貼「我瘋起來連我阿嬤都打」、「你準備坐輪椅了」等字眼，甚至前往兄長住處門口徘徊恐嚇，嚴重破壞兄長日常生活與精神安寧。

除了騷擾哥哥外，謝男因欠錢花用，竟萌生搶劫惡念，去年9月1日清晨行經鳳山區一成街與保成一路口，見一名民眾駕駛自小客車停靠路邊準備下車上廁所，謝男隨即開啟副駕駛座車門強行上車。

謝男亮出預藏的鋒利金屬刀子指著駕駛，喝令交出財物，被害人見刀刃鋒利、生命遭受嚴重威脅，在極度恐懼且不能抗拒之下，只得被迫下車逃生，謝男隨即將車輛開離現場，一路駛至旗山區鼓山公園停車場，並強行取走車內現金約5萬元及手機，警方直到9月8日晚間才在小港機場將他拘提到案。

高雄地院法官審酌謝男無視保護令誡命與公權力，多次騷擾恐嚇親兄，又持刀強盜不相識的民眾，危害社會治安甚鉅，但考量其強盜手段未造成人員受傷、財物損失非鉅，除依家庭暴力防治法違反保護令罪判處有期徒刑4月，另依攜帶兇器強盜罪判處有期徒刑3年6月。全案仍可上訴。

高雄地方法院。聯合報系資料照
高雄地方法院。聯合報系資料照

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強盜 恐嚇 阿嬤

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