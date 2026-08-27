停車不付費欠505筆罰單不繳 台北分署「扣押薪資」追回17萬元

賴姓車主積欠505件交通違規罰單、費用及牌照稅17萬 6227元，法務部行政執行署台北分署近期執行「交通專案」，透過「扣存款、扣出資、扣薪資」方式調查賴的財產狀況，再核發扣押命令執行賴的薪資債權，賴在面對多重執行命令壓力下，主動將所滯欠之罰鍰稅費全數繳清。

據指出，賴因「114年度牌照稅」、「114年度公路使用養護安全管理費」、「行車速度，超過規定之最高時速逾20公里至40公里以內」、「在道路收費停車處所停車不依規定繳費」、「在禁止臨時停車處所停車」及「汽車駕駛人在公有收費停車場停車未依規定繳費」等多項稅費罰鍰案件，經台北市稅捐稽徵處大安分處、交通部公路局台北市區監理所、台北市交通事件裁決所及台北市停車管理工程處自2025年7月起陸續移送執行。

台北分署受理後，立即調查義務人的財產，除依法執行他的銀行存款與信用合作社出資額，近日又核發扣押命令執行其薪資債權，賴在面對多重執行命令的壓力下，主動至台北分署將所滯欠的罰鍰稅費全數繳清。

台北分署今表示，公有停車場及路邊停車格為便利公眾使用，使用者應依規定付費，切莫恣意大停「霸王車」或拖欠各項交通稅費及罰鍰，對於惡意的交通違規大戶，一定強力執行，絕不寬貸，義務人如因經濟困難無法一次完納，也應主動聯繫執行分署辦理分期繳納。