檢警環聯手科技執法 破獲北中南地區清除機構跨域非法轉運廢棄物案

環境部環境管理署攜手檢警調，破獲跨區域事業廢棄物非法轉運、貯存及申報異常案件，透過大數據分析、現場督察及車輛GPS軌跡等科技執法，查出北、中部廢棄物被違法運往高雄未經核准場址堆置，並試圖混入焚化廠處理。專案小組歷經長期蒐證，查獲9家清除機構涉案，起訴7名嫌犯及5家法人，展現政府跨域聯手打擊環保犯罪的決心。

環境部表示，環境管理署與臺灣高雄地方檢察署、內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊南區中隊、法務部調查局高雄市調查處等單位組成專案小組，成功破獲跨區域廢棄物非法轉運、貯存及申報異常之環保犯罪案件。經檢警調環長期密切配合與科技執法蒐證，於 115 年 7 月提起公訴，成功阻斷事業廢棄物非法跨區轉運及貯存之不法行為，防堵不肖業者規避焚化爐進廠額度管制，將來源不明的廢棄物混入高雄市焚化廠處理。

環境管理署表示，本案源於2024年 2 月接獲民眾檢舉有事業廢棄物由外縣市載運至高雄市小港區某未經核准貯存場及轉運站，並試圖再行轉往焚化廠處理。為釐清不法廢棄物流向，專案小組啟動跨區域查緝，結合大數據分析與現場實地督察，執法人員展現高度合作力執行 19 次的行政督察與監控下，針對清除車輛進出及廢棄物流向進行蒐證，並交叉比對廢棄物聯單、營運紀錄及車輛 GPS 行駛軌跡，因而證實部分清除機構車輛載運北部及中部廢棄物進入南部清除機構未經核准之貯存場及轉運站情形，於2026年 1 月由高雄地檢署檢察官指揮北部及南部地區同步搜索，環境管理署同步配合行政督察，在高雄市小港區及路竹區等非法場址發現堆置約 1,738 立方公尺未能及時處理之廢棄物，順利掌握清運與轉運等不法行為。

環境管理署說明，經專案小組跨北、中、南共查獲包含新北市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、高雄市在內 9 家清除機構涉及違規情事，涉嫌違反廢棄物清理法第 31 條及第 42 條規定，已函請所轄地方政府依法辦理行政裁罰；刑事犯罪部分，則涉及同法第 46 條第 3 款、第 4 款、第 47 條之法人併罰規定。經高雄地檢署偵查終結，起訴 7 名涉案嫌犯與曳引車司機，以及宏Ο公司、輝Ο公司、廣Ο公司、群Ο公司、志Ο公司等 5 家涉案法人公司，讓涉案不法業者面臨行政與刑事究責。

環境管理署呼籲廢棄物清除業者不得私自設立貯存場或轉運站，對於廢棄物流向、聯單及 GPS 行駛軌跡均應如實申報，不可心存僥倖以身試法。環境管理署將持續運用科技工具，深化檢警調環聯查合作平臺，強力打擊環保犯罪。民眾若發現周遭有可疑大型車輛頻繁進出或疑似非法棄置、堆置廢棄物之情事，請立即撥打全國公害陳情專線 0800-066666 進行通報，與政府攜手共同守護臺灣的清淨環境。