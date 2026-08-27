台東農路拓寬涉圖利案延燒 前議會秘書長吳慶榮遭約談

台東縣政府辦理建和地區農路拓寬工程，遭質疑圖利渡假村開發案，檢調偵辦持續擴大。檢調昨以證人身分約談前縣議會秘書長吳慶榮，經訊問後，晚間將他移送地檢署複訊，成為繼縣府農業處長許家豪、前農地管理科長蔡明翰及相關人士邱嘉平遭收押後，最新被通知到案的人員。

這起案件源自無黨籍縣議員林參天今年5月在議會定期會質詢，質疑縣府投入公帑辦理農路拓寬，原本約3公尺寬的農路被拓寬至逾9公尺，部分路段甚至被指涉及國有土地，引發是否為特定渡假村開發案打造聯外道路的質疑。

林參天當時指出，拓寬路段位於台東市建和338巷，往上方通往「東映國際度假村」預定開發區域，因此質疑縣府為何投入公共工程資源，將一條原屬農路的道路大幅拓寬。相關質疑曝光後，檢調隨即展開調查，從規畫、設計、發包到施工等程序，以及是否與渡假村開發存在利益關聯。

7月底，地檢署指揮台東縣調查站偵辦，先後搜索相關處所並約談縣府人員，主辦這項工程的長許家豪、蔡明翰，之後遭法院裁定羈押。

案件調查並未就此打住。與吳秀華家族具有工作關係、同時曾擔任前台東縣長吳俊立秘書、議長吳秀華助理及渡假村員工的邱嘉平，也遭檢調約談後收押。檢調持續從不同人員的說法及相關資料交叉比對，釐清農路工程是否涉及不法。

本月20、21日，檢調再提訊目前在押的許、蔡，進一步釐清工程決策及執行過程。相關偵訊內容經比對後，檢調昨通知吳慶榮到案，以證人身分接受調查；同日也提訊在押的邱，比對相關說詞。

吳慶榮接受檢調訊問後，晚間被移送地檢署複訊。由於吳慶榮目前是以證人身分到案，後續是否涉及刑責，仍待檢方進一步釐清。