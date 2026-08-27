集音器錄噪音蒐證長達17月 調查官侵隱私要賠25萬元

法務部調查局黃姓調查官認為任職銀行的薛姓樓上鄰居常發出噪音，在住家天花板裝集音器監控噪音十七個月，薛發現後，以侵害隱私權為由求償，台灣高等法院認為，黃長時間監控超過合理手段，嚴重侵害薛的隱私權，判黃賠償薛廿五萬元確定。

薛提告主張，他住在台北市大安區一處大樓的七樓，黃住六樓，黃自二○二一年七月三日至二○二二年十一月廿四日，在六樓天花板安裝集音器與錄音設備，廿四小時蒐集他家的聲響、不間斷錄音，嚴重侵害他的隱私權。

薛說，精神也遭受莫大痛苦，因此求償一五七萬三千元。

台北地院認為噪音蒐證實務上常使用錄音筆、手機、分貝機，以集音器蒐集聲響「實屬罕見」，手法嚴重侵害薛的隱私權，判賠廿五萬元。

黃不服，上訴高院。高院認為，薛在居住空間的談話及私人生活動態，享有不受他人侵擾、窺探的自由，黃以集音器持續錄下薛房屋內的聲音，集音器具有將聲音集中並放大的功能，黃蒐集七樓發出的一切聲響，並確實錄得薛與妻子的對話及生活聲音，明顯侵害薛的隱私權。

高院審理發現，黃從二○二一年七月開始錄音，卻直到翌年一月才到薛的家中反應有噪音，另於二○二二年七月透過社區管理委員會反映，期間從未向環保局提出過檢舉、報過警或向其他住戶查證。

高院認為黃在得知可錄得他人對話的內容後仍未停止錄音，也未循其他合理方式蒐證或查證，就算黃辯解裝設集音器設備的動機，也脫離合理手段、違反比例原則，駁回黃上訴確定。