聽新聞
0:00 / 0:00

集音器錄噪音蒐證長達17月 調查官侵隱私要賠25萬元

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

法務部調查局黃姓調查官認為任職銀行的薛姓樓上鄰居常發出噪音，在住家天花板裝集音器監控噪音十七個月，薛發現後，以侵害隱私權為由求償，台灣高等法院認為，黃長時間監控超過合理手段，嚴重侵害薛的隱私權，判黃賠償薛廿五萬元確定。

薛提告主張，他住在台北市大安區一處大樓的七樓，黃住六樓，黃自二○二一年七月三日至二○二二年十一月廿四日，在六樓天花板安裝集音器與錄音設備，廿四小時蒐集他家的聲響、不間斷錄音，嚴重侵害他的隱私權。

薛說，精神也遭受莫大痛苦，因此求償一五七萬三千元。

台北地院認為噪音蒐證實務上常使用錄音筆、手機、分貝機，以集音器蒐集聲響「實屬罕見」，手法嚴重侵害薛的隱私權，判賠廿五萬元。

黃不服，上訴高院。高院認為，薛在居住空間的談話及私人生活動態，享有不受他人侵擾、窺探的自由，黃以集音器持續錄下薛房屋內的聲音，集音器具有將聲音集中並放大的功能，黃蒐集七樓發出的一切聲響，並確實錄得薛與妻子的對話及生活聲音，明顯侵害薛的隱私權。

高院審理發現，黃從二○二一年七月開始錄音，卻直到翌年一月才到薛的家中反應有噪音，另於二○二二年七月透過社區管理委員會反映，期間從未向環保局提出過檢舉、報過警或向其他住戶查證。

高院認為黃在得知可錄得他人對話的內容後仍未停止錄音，也未循其他合理方式蒐證或查證，就算黃辯解裝設集音器設備的動機，也脫離合理手段、違反比例原則，駁回黃上訴確定。

隱私 天花板 噪音

延伸閱讀

成都92歲蛋烘糕婆婆 喪子後擺攤扛家 卻遭博主「鏡頭霸凌」

文青咖啡店老闆偷拍性影像8年 法院依犯41罪判刑8年6月

醫療法修正：醫療暴力最高罰25萬 違反隱私最高關5年

台灣研究員曾奕晴走入聲景 以鳥鳴連結立陶宛與國際

相關新聞

由醫材商進手術室代刀 博田正副院長起訴

博田國際醫院院長謝榮豪、副院長蕭家傑，涉嫌於多起手術中放任未具醫師資格的醫療器材廠商進入手術室，協助測量連接桿、操作機械手臂定位器甚至攪拌骨水泥，橋頭地檢署依醫師法起訴謝、蕭及三名醫材廠業務。

水產老闆替賭博網站、詐團洗錢36億 檢追查金流

吳姓男子涉嫌透過鍾姓男子蒐集九間人頭公司共二十八個銀行帳戶，提供賭博網站、詐騙集團洗錢使用，一年多經手三十六億元；刑事局拘提吳、鍾、公司登記負責人、轉帳手共十三人，依詐欺、洗錢等罪移送台北地檢署偵辦。檢方複訊後命各以十至卅萬元不等金額交保，並追查金流。

集音器錄噪音蒐證長達17月 調查官侵隱私要賠25萬元

法務部調查局黃姓調查官認為任職銀行的薛姓樓上鄰居常發出噪音，在住家天花板裝集音器監控噪音十七個月，薛發現後，以侵害隱私權為由求償，台灣高等法院認為，黃長時間監控超過合理手段，嚴重侵害薛的隱私權，判黃賠償薛廿五萬元確定。

基泰大直建案塌陷 工地主任判刑4年10月

基泰建設「基泰大直」建案二○二三年九月因施工造成廿五戶鄰宅傾毀，檢方依違背建築術成規、偽造文書罪嫌起訴工地主任張博翔、工地監工人邱丞鴻、基泰專案人員姜若彥、監造人王德生、承造人劉豐壽五人，台北地方法院審理，昨判張博翔有期徒刑四年十月。

受災戶尊重一審判決 要求基泰履諾

「基泰大直」建案二○二三年九月施工不當，造成廿五戶鄰宅損毀，一審判決昨出爐，住戶表示尊重，但呼籲基泰建設當初承諾給予的權益應確實執行，若跳票將依法捍衛自身權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。