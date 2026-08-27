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水產老闆替賭博網站、詐團洗錢36億 檢追查金流

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

吳姓男子涉嫌透過鍾姓男子蒐集九間人頭公司共二十八個銀行帳戶，提供賭博網站、詐騙集團洗錢使用，一年多經手三十六億元；刑事局拘提吳、鍾、公司登記負責人、轉帳手共十三人，依詐欺、洗錢等罪移送台北地檢署偵辦。檢方複訊後命各以十至卅萬元不等金額交保，並追查金流。

警方調查，吳姓男子（廿九歲）在高雄市經營水產事業，由鍾姓男子（四十歲）蒐集九間人頭公司共二十八個帳戶，將存摺、iKey（ＵＳＢ憑證金鑰）及公司登記大小章，用快遞寄給吳，供賭博網站及詐團洗錢。

這些公司多登記在新北市，以廣告、行銷、影音等為營業項目，資本額約數十萬元。犯嫌利用公司戶製造交易假象且轉帳額度大，掩護賭博及詐騙贓款進出，供賭客及詐欺被害人匯款，並出金給賭客及詐團分子。

台北市一名七旬老翁遭假投資詐騙五千萬元，去年六月報案，一名車手被誘捕到案。刑事局偵七大隊第二隊清查車手帳戶及Telegram訊息，發現車手收到二萬元酬勞匯款來自吳、鍾的公司戶。

警方今年四月七日及上月八日在新北、台北、高雄等地搜索，拘提吳、鍾及八名公司登記負責人、三名轉帳手。犯嫌多稱正當做生意，對洗錢不知情，有人稱教朋友開公司做生意，後來坦承替賭博網站入出金。

警詢後依刑法詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、公司法等罪將十三人移送法辦，檢方命鍾卅萬、吳十萬元交保，其他人十至二十萬元交保。

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