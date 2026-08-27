由醫材商進手術室代刀 博田正副院長起訴

博田國際醫院院長謝榮豪、副院長蕭家傑，涉嫌於多起手術中放任未具醫師資格的醫療器材廠商進入手術室，協助測量連接桿、操作機械手臂定位器甚至攪拌骨水泥，橋頭地檢署依醫師法起訴謝、蕭及三名醫材廠業務。

醫院表示，絕對沒有違反醫師法的行為，因尚未收到起訴書，待收到後，再對外說明。

起訴指出，謝榮豪為博田國際醫院脊椎神經外科專任醫師兼院長，蕭家傑為該院骨科專任醫師兼副院長，涉案的三名醫材廠商業務分別為鄭姓業務主任、洪姓及王姓業務工程師，三人無醫師資格。

檢方調查，二○二三年十月五日，謝榮豪執刀進行椎間盤切除手術時，鄭進入手術室，使用醫療器材比對、量測連接桿所需長度。

同一天，蕭家傑執刀進行全膝關節置換手術，洪姓業務進入手術室，遞交機械手臂定位器給蕭，扶持定位器固定病患鋼釘並觸碰抽吸管。

今年二月，謝榮豪執刀進行骨水泥注射成形手術，又由王姓業務在手術室內開拆骨水泥粉末包裝並加以攪拌。

謝榮豪違規請醫材廠商協助手術，二月被踢爆後橋頭地檢署介入調查。橋檢偵結，認定謝榮豪等五人均涉犯醫師法未取得合法醫師資格執行醫療業務罪，依法起訴。

高雄市衛生局表示，二月已先開罰謝榮豪五十萬元、停止手術業務一個月，博田醫院未落實手術室管理及督導責任，也開出五十萬元罰鍰。

衛生局指蕭家傑七月經檢方函送調查，七月卅日、八月十二日通知蕭及洪姓廠商陳述意見，涉及違規部分將依法開罰。