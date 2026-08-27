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受災戶尊重一審判決 要求基泰履諾

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

「基泰大直」建案二○二三年九月施工不當，造成廿五戶鄰宅損毀，一審判決昨出爐，住戶表示尊重，但呼籲基泰建設當初承諾給予的權益應確實執行，若跳票將依法捍衛自身權益。

台北市都市更新處表示，都更計畫實施者今年建物設計公展完成後，八月十三日申請幹事會程序，目前正審查中。

有住戶私下透露，判決有罪都是基層員工，他們也是幫公司做事。

住戶說，最在意是當年房子毀掉後，基泰公開承諾要一坪換一坪加停車位，以及提供一坪一千六百元租金補貼直到房子重建完成，這些承諾是否繼續履行？若跳票，住戶絕對會聯合捍衛自身權益。

台北市建築管理工程處表示，市府已全面落實損鄰新制，除由第三方公證公會介入會勘鑑定外，亦強制開挖工地監測數據雲端化，未來將持續嚴格標準把關施工品質。

受災戶 基泰建設 都更

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