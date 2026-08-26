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台東農路拓寬涉圖利 議會前秘書長吳慶榮證人身分約談

中央社／ 台東縣26日電

台東縣政府辦理農路拓寬涉嫌圖利渡假村案，檢調單位今天以證人身分約談前台東縣議會秘書長吳慶榮，晚間移送台東地檢署複訊。

無黨籍縣議員林參天今年5月在台東縣議會定期大會中質詢時表示，台東縣政府動用公庫幫助和台東縣議會議長吳秀華家族有關的渡假村開大路，把應該只有3米寬的農路變成逾9米寬，且占用了國有土地。

7月底台東地檢署和台東縣調查站展開偵辦，主辦單位的台東縣政府農業處長許家豪、當時承辦科長蔡明翰已遭收押；接著同時擔任吳俊立 （前台東縣長、吳秀華胞兄）秘書、吳秀華助理、渡假村員工的邱嘉平也遭到收押。

接著20日、21日檢調提訊在押許家豪、蔡明翰，取得相關說法，今日迅速以證人身分通知吳慶榮到案，同時提訊邱嘉平比對說詞，晚上將吳慶榮移送台東地檢署複訊。

台東 秘書長 圖利

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