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屏東母產後憂鬱、照顧壓力失控殺害滿月女嬰 法院判2年緩刑5年

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣陳女因長期照護雙親加上親人離世罹患泛焦慮症、重度憂鬱症，生下女嬰後，在女嬰滿月當天產後憂鬱復發，情緒失控殺害女嬰，發現女嬰無氣息隨即通知護理人員，送醫不治。屏東地院審理今宣判，判陳女成年人故意對兒童犯殺人罪，處有期徒刑2年， 緩刑5年，期間保護管束、並完成加害人處遇計畫，可上訴。

判決指出，陳女在2024年6月產下一女，女嬰出生後因健康因素住院治療，出院後與陳女一同住產後護理之家。陳女過去因長期照護雙親及親人離世，罹患泛焦慮症、自律神經失調及重度憂鬱症，產後又因憂心女嬰健康，加上新生兒照護壓力，出現焦慮、失眠及憂鬱症復發等症狀。

案發當天，陳女從上午起反覆替女嬰餵奶、拍嗝、清理排泄物、沖洗臀部、擦藥及更換尿布，長時間照護身心俱疲。下午4時許，女嬰仍哭鬧、難以安撫，陳女一時情緒失控殺害女嬰。陳女隨後發現女嬰口鼻滲血、失去反應，立即通知護理人員，女嬰送醫急救不治。

合議庭審理認為，陳女故意對兒童犯殺人罪，依法應加重刑責；但依醫院精神鑑定及證人證述，認定她長期罹患重度憂鬱症，產後憂鬱症復發，案發時又承受反覆照護女嬰及持續哭鬧身心壓力，致認知、判斷及控制行為能力顯著降低，依刑法規定減刑。

另考量陳女具自首情節、犯後立即尋求救治、未有犯罪前科，案件特殊背景與母女關係，認犯罪情狀「尚足引起一般人之同情」，依刑法第59條酌減刑度。

合議庭指出，陳女原負有保護、照顧責任，犯行自應受非難；但綜合其長期精神疾病、產後身心狀況、犯後態度、持續接受精神科治療，與家人關係漸修復，現懷有身孕，有相當家庭支持與醫療資源。判處2年，緩刑5年，期間付保護管束，並須完成加害人處遇計畫。可上訴。

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屏東縣陳女產後憂鬱一時情緒失控殺害剛滿月女嬰，屏東地院審理後判陳女緩刑5年。法院外觀。聯合報系資料照
屏東縣陳女產後憂鬱一時情緒失控殺害剛滿月女嬰，屏東地院審理後判陳女緩刑5年。法院外觀。聯合報系資料照

屏東 產後憂鬱

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