聽新聞
0:00 / 0:00
深入里長、環保志工 新北檢強化反賄選宣導
為強化反賄選宣導，新北地檢署指派主任檢察官今前往新北市永和區公所，向永和區里長們及環保志工進行反賄選法令宣導；另一組主任檢察官則再度前往永和警分局，召開第二波妨害選舉查察分區座談會，了解永和轄區各類妨害選舉查察策略及反賄選宣導措施，重申檢方嚴正執法、全力打擊賄選的決心。
今天里長部分，由新北檢選舉查察副執行秘書、主任檢察官劉恆嘉及主任檢察官周欣蓓前往，現場約有500位永和區環保志工代表參與，周欣蓓除介紹賄選相關法律規定，並以實務上常見的賄選樣態進行說明，提醒民眾對於選舉期間可能出現的送禮、飲宴、旅遊招待及其他利益提供等情形提高警覺。
另外，主任檢察官黃惠欣率同檢察官粘郁翎、康榆前往永和警分局部分，則由分局長蔣叔君親自主持，並由偵查隊長賴陽壬就轄內選情、妨害選舉的可能態樣、查賄制暴作為進行報告，黃惠欣則就各類妨害選舉行為的查察策略、情資蒐集及具體偵查作為提出建議，同時提醒因應網路、社群平台的特性，與轄區內妨害選舉前例，及特別注意境外勢力介選及選舉賭盤等干擾選舉公正性等行為。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。