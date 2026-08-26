深入里長、環保志工 新北檢強化反賄選宣導

為強化反賄選宣導，新北地檢署指派主任檢察官今前往新北市永和區公所，向永和區里長們及環保志工進行反賄選法令宣導；另一組主任檢察官則再度前往永和警分局，召開第二波妨害選舉查察分區座談會，了解永和轄區各類妨害選舉查察策略及反賄選宣導措施，重申檢方嚴正執法、全力打擊賄選的決心。

今天里長部分，由新北檢選舉查察副執行秘書、主任檢察官劉恆嘉及主任檢察官周欣蓓前往，現場約有500位永和區環保志工代表參與，周欣蓓除介紹賄選相關法律規定，並以實務上常見的賄選樣態進行說明，提醒民眾對於選舉期間可能出現的送禮、飲宴、旅遊招待及其他利益提供等情形提高警覺。

另外，主任檢察官黃惠欣率同檢察官粘郁翎、康榆前往永和警分局部分，則由分局長蔣叔君親自主持，並由偵查隊長賴陽壬就轄內選情、妨害選舉的可能態樣、查賄制暴作為進行報告，黃惠欣則就各類妨害選舉行為的查察策略、情資蒐集及具體偵查作為提出建議，同時提醒因應網路、社群平台的特性，與轄區內妨害選舉前例，及特別注意境外勢力介選及選舉賭盤等干擾選舉公正性等行為。

新北地檢署主任檢察官今再度前往永和警分局召開第二波妨害選舉查察分區座談會。圖／新北檢提供