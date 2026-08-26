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基隆熱炒店包商遭酒瓶砸死 不構成殺人檢起訴酒客傷害致死罪

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市信義區培德路一間熱炒店今年5月發生酒客衝突命案，李姓男子與李姓包商因債務糾紛發生口角衝突，李男涉嫌持酒瓶砸李姓包商頭部時，酒瓶碎片刺傷李姓包商頸部致大量出血死亡，檢方今天偵結，認為李男未有繼續持兇器追擊等行為，不構成殺人罪，依傷害致死罪將李男起訴，將依國民法官法審理。

檢方說，56歲李男與58歲的李姓包商有債務糾紛，今年5月6日晚間8時許，李男見李姓包商與前妻在培德路一間知名熱炒店用餐，找來楊姓友人前往談判，雙方在熱炒店2樓發生口角及肢體衝突。

李男持先前衝突時所拾起的玻璃酒瓶不斷砸擊李姓包商，在砸向李姓包商左頸部時，玻璃酒瓶因不堪外力衝擊而破碎，碎片導致李姓包商左頸部遭銳器刺傷，送醫後仍因頸部大血管受創出血，失血過多休克而死亡。

起訴書指出，根據監視器影像，發生口角爭執及肢體衝突，李男所持酒瓶是擊中被害人左頸附近後才碎裂，致李姓包商左頸受傷流血。但李男後續並未進一步持破裂酒瓶或其他物品攻擊李姓包商脆弱部位，而是主動停手離去，且當時李姓包商亦尚可自行站起，不構成殺人罪，將李男依傷害致死罪提起公訴。

檢方將全案依「國民法官法」規定，移由基隆地方法院由國民法官與法官共同審理。

基隆培德路一間熱炒店某包商遭酒瓶砸死，檢起訴酒客傷害致死罪。記者游明煌／翻攝
基隆培德路一間熱炒店某包商遭酒瓶砸死，檢起訴酒客傷害致死罪。記者游明煌／翻攝

基隆 殺人

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