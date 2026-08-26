快訊

中職／NBA球星「士官長」巴特勒現身大巨蛋 受中信邀請看球

五熊毀日本國寶被捕…絕美玉女修佛多年 12字嚴肅警告

泥石流狂瀉畫面曝光！西藏日喀則多人傷亡、失蹤 習近平急下指示

聽新聞
0:00 / 0:00

偵查2周火速起訴 國民黨新北議員王威元批：司法公然介選

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

選前94天，新北地檢署今天主動發新聞稿指國民黨新北市議員王威元涉嫌違反貪汙治罪條例，依法提起公訴並請求量處有期徒刑3年以上。對此，王威元痛批地檢署公然介選，強調「超人把拔不會認輸！我會在法院證明自己清白。」

「我沒有犯罪！」王威元說，地檢署選前突襲搜索、破天荒僅用2周時間火速起訴，這就是赤裸裸、毫不遮掩的介選，檢察官公然利用司法手段干預選舉、影響選情，犯民主國家之大忌，目的就是要讓他落選。

他強調起訴不等於有罪，法院一定會還我清白。自己擔任新北市議員2屆共8年以來，以守護孩子為職志自許為「超人把拔」，相信認識的人都很清楚他的為人，呼籲支持者「不要讓司法黑手左右選舉、取代選民的選擇！」

王威元進一步指出，該案偵辦過程中，地檢署完全忽視他的說法和對他有利證據，且所謂偵查不公開看起來只是限制他對外發言，卻有某機關不斷餵養媒體一些不完整內容，寫出來的故事嚴重傷害選情，「他們說我幫廠商行賄，卻講不出到底是幫哪個廠商，我也完全沒有辦法為自己講話」。

他認為司法改革刻不容緩，現行體制沒有制衡檢察官濫訴的方法，即使最終法院判決無罪，檢察官也不必負任何責任，被指控犯法的人承受極大壓力、名譽損害等傷害都難以彌補。

選前94天，新北地檢署今天主動發新聞稿指國民黨新北市議員王威元涉嫌違反貪污治罪條例，依法提起公訴並請求量處有期徒刑3年以上。對此，王威元痛批地檢署公然介選。聯合報系資料照
選前94天，新北地檢署今天主動發新聞稿指國民黨新北市議員王威元涉嫌違反貪污治罪條例，依法提起公訴並請求量處有期徒刑3年以上。對此，王威元痛批地檢署公然介選。聯合報系資料照

王威元 司法 介選

延伸閱讀

新北議員王威元涉關說市場處長 助廠商取得萬里市場改建案起訴求刑3年

安南爆炸案 藍促徹查非法利益鏈

麥寮鄉代主席韓青山涉暴力組織、逃稅 今被起訴求刑20年他喊冤

替川伯討公道…新黨游智彬蛋襲張志豪服務處 警依毀損現行犯逮捕

相關新聞

偵查2周火速起訴 國民黨新北議員王威元批：司法公然介選

選前94天，新北地檢署今天主動發新聞稿指國民黨新北市議員王威元涉嫌違反貪汙治罪條例，依法提起公訴並請求量處有期徒刑3年以上。對此，王威元痛批地檢署公然介選，強調「超人把拔不會認輸！我會在法院證明自己清白。」

金門檢察長第一線了解社勞執行 盼讓「刑罰」變成回饋社會的力量

為強化社會勞動執行成效，金門地檢署檢察長趙燕利昨日親赴金城、金湖兩鎮公所社會勞動執行場所，分別與金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧交流，並實地了解社會勞動人員的工作內容、出勤及執行環境，從第一線掌握執行情形，也感謝兩公所長期協助推動社會勞動制度。

台中雙寶爸超狠...未滿周歲兒哭鬧 慘遭他摀嘴、掐脖長達40秒

台中1名雙寶爸育有1歲大女兒、未滿周歲兒子，常因不滿幼兒哭鬧就摀嘴、捏到臉大片瘀青，兒子大哭、乾嘔不止時，他還掐住男嬰脖子長達40秒；法院痛批，男子身為人父對幼兒施暴，掐脖、摀嘴數秒恐致死，手段惡劣，依傷害罪判他1年10月徒刑，其中1年3月不得易科罰金，可上訴。

女助理遭地方仕紳性騷 黃世杰：這件事踩到我底線

桃園某科技公司呂姓負責人今年5月參加餐敘，席間對民進黨桃園市長參選人黃世杰的女助理搭肩拉手，讓對方不舒服，今天被桃園地檢署依性騷擾防治法起訴；黃世杰表示，這件事踩到他的底線，無論職場或任何場合都不容許性騷擾，感謝司法機關積極調查，也尊重法院後續審理。

新北議員王威元涉關說市場處長 助廠商取得萬里市場改建案起訴求刑3年

新北市議員王威元今年4月間，為協助不具備投標資格的恆達空間智庫公司，取得「萬里公有零售市場拆除重建工程委託規劃設計監造技術服務案」，涉嫌先透過服務處顧問柯文學向市府市場處施壓刪除投標限制，隔2天再親自拜訪市場處長李長奎，並將20萬現金藏在高級洋酒盒內試圖行賄。新北地檢署依違反貪汙治罪條例違背職務行賄罪起訴王威元，並求處3年以上徒刑。

屏東母產後憂鬱、照顧壓力失控殺害滿月女嬰 法院判2年緩刑5年

屏東縣陳女因長期照護雙親加上親人離世罹患泛焦慮症、重度憂鬱症，生下女嬰後，在女嬰滿月當天產後憂鬱復發，情緒失控殺害女嬰，發現女嬰無氣息隨即通知護理人員，送醫不治。屏東地院審理今宣判，判陳女成年人故意對兒童犯殺人罪，處有期徒刑2年， 緩刑5年，期間保護管束、並完成加害人處遇計畫，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。