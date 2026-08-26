偵查2周火速起訴 國民黨新北議員王威元批：司法公然介選

選前94天，新北地檢署今天主動發新聞稿指國民黨新北市議員王威元涉嫌違反貪汙治罪條例，依法提起公訴並請求量處有期徒刑3年以上。對此，王威元痛批地檢署公然介選，強調「超人把拔不會認輸！我會在法院證明自己清白。」

「我沒有犯罪！」王威元說，地檢署選前突襲搜索、破天荒僅用2周時間火速起訴，這就是赤裸裸、毫不遮掩的介選，檢察官公然利用司法手段干預選舉、影響選情，犯民主國家之大忌，目的就是要讓他落選。

他強調起訴不等於有罪，法院一定會還我清白。自己擔任新北市議員2屆共8年以來，以守護孩子為職志自許為「超人把拔」，相信認識的人都很清楚他的為人，呼籲支持者「不要讓司法黑手左右選舉、取代選民的選擇！」

王威元進一步指出，該案偵辦過程中，地檢署完全忽視他的說法和對他有利證據，且所謂偵查不公開看起來只是限制他對外發言，卻有某機關不斷餵養媒體一些不完整內容，寫出來的故事嚴重傷害選情，「他們說我幫廠商行賄，卻講不出到底是幫哪個廠商，我也完全沒有辦法為自己講話」。

他認為司法改革刻不容緩，現行體制沒有制衡檢察官濫訴的方法，即使最終法院判決無罪，檢察官也不必負任何責任，被指控犯法的人承受極大壓力、名譽損害等傷害都難以彌補。