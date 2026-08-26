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嘉義護理師侵占8名病患剩藥　總值21元法院判刑緩刑2年

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義一名公職護理師利用病房給藥機會，陸續將8名病患未服用、原應辦理退藥的藥物留下，直到護理長發現異常才曝光，令人意外的是，這些藥品價值合計僅21元。嘉義地院依業務侵占罪判她有期徒刑2月、緩刑2年；至於為何冒險留下價值如此低的剩藥，判決並未交代，醫院表示已完成內部調查及行政懲處程序，但相關原因不方便透露。

判決記載，沈姓女子是衛生福利部嘉義醫院公職護理師，負責臨床病人照護、抽血、打針、侵入性治療、給藥及急救照護等工作。護理師執行給藥時，須透過臨床護理資訊系統核對藥品及數量，掃描二維條碼後給藥；若病患拒絕服藥或醫令取消，則應依院方規定辦理退藥。

檢方調查，沈女從2023年5月至2024年6月間，在嘉義醫院第10病房工作期間，先後將8名病患沒有服用的藥物留下，未依規定辦理退藥，直到護理長發現後展開調查。涉及藥品包括止痛退燒藥、胃藥、止咳藥、鈣片及類固醇等。

這起案件特殊之處，在於沈女並非侵占高價藥品，院方所受損害合計僅21元。判決及所附起訴書雖詳細列出涉及病患、時間及藥品名稱，卻未記載沈女留下這些藥物的原因，也沒有交代藥物是否供自己使用或作其他用途。

嘉義醫院回應，院方針對此案已完成內部調查及行政懲處程序；至於沈女為何留下病患剩藥，院方表示確實有進行查處，但涉及相關調查內容，不方便對外透露。

法院考量沈女符合自首要件、偵審期間坦承犯行，已與嘉義醫院調解並賠償21元，且犯罪造成損害輕微，予以減刑；另因她沒有前科，院方也同意給予緩刑機會，最後依業務侵占罪判有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年。全案仍可上訴。

病患未服剩藥沒有退，嘉義護理師侵占21元藥品判刑。聯合報系資料照
病患未服剩藥沒有退，嘉義護理師侵占21元藥品判刑。聯合報系資料照

嘉義 護理 護理師

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