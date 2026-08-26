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貪汙案無罪確定檳榔園又涉水保法判6月 張峻上訴喊冤「不是我種的」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

已表態參選縣長的花蓮議長張峻，LED採購涉貪案才獲判無罪還清白，又因家族檳榔園一案，遭花蓮地院依水土保持法判刑6個月，得易科罰金。張峻表示，這是祖輩留下來存在幾十年的檳榔園，他協助處理，沒有新種任何一棵檳榔，也沒有釀成任何災害，已提起上訴，該負的責任不會逃避。

張峻被控2021年前擔任議員時收賄200萬元，助業者取得豐濱鄉公所3件採購案，纏訟10多年後，最高法院認定無法證明有職務上收賄行為，日前判張峻無罪確定。

不過，張峻家族的檳榔園遭檢舉占用國有山坡地，花蓮地檢署偵辦後，認為張峻從2014年9月起占用光復鄉兩筆共10萬平方公尺的國有財產署土地，以每年120萬元出租經營檳榔園，前年8月依涉犯水土保持法第32條第4項非法占用致水土流失未遂罪嫌起訴。

花蓮地院近日宣判，合議庭法官認為，沒有證據證明張峻種植檳榔樹，但他取得管理權後，非法轉租並收取租金，確實非法占用，因沒有證據證明造成水土流失，依法判決張峻有期徒刑6個月，可易科罰金，未扣案犯罪所得535萬餘元沒收。

張峻昨在臉書發文說明，表示最近有人拿這件案件做政治操作，有必要讓外界知道事實，檳榔園是祖父、父執輩留下來，因為父親、叔叔年紀大了，他身為晚輩才協助處理檳榔的採收與承包。

「我沒有新種任何一棵檳榔、沒有重新開山、沒有整地，也沒有使用大型機具開墾」，張峻說，此案沒有造成水土流失或任何災害，後來土地使用權利產生爭議，他依法辦理申租，也繳納租金和使用補償金，後續已將土地返還國家。

張峻表示，該負的責任他不會逃避，但檳榔不是他種的，園區也不是他開墾的，就不能說成是他做的，全案尚未確定，他已提起上訴，讓二審依證據來釐清。

花蓮縣議會議長張峻因家族檳榔園一案，遭花蓮地院依水保法判刑6個月，可易科罰金。聯合報系資料照
花蓮縣議會議長張峻因家族檳榔園一案，遭花蓮地院依水保法判刑6個月，可易科罰金。聯合報系資料照

張峻 檳榔

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