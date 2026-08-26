台中雙寶爸超狠...未滿周歲兒哭鬧 慘遭他摀嘴、掐脖長達40秒

台中1名雙寶爸育有1歲大女兒、未滿周歲兒子，常因不滿幼兒哭鬧就摀嘴、捏到臉大片瘀青，兒子大哭、乾嘔不止時，他還掐住男嬰脖子長達40秒；法院痛批，男子身為人父對幼兒施暴，掐脖、摀嘴數秒恐致死，手段惡劣，依傷害罪判他1年10月徒刑，其中1年3月不得易科罰金，可上訴。

檢警調查，男子2024年11月13日在北屯區租屋處捏兒子臉頰，造成男童臉瘀青、眼下出血，12月22日不顧兒子疼痛哭鬧，又出手掐捏、拍打小孩大腿釀紅腫。

檢方發現，男子2025年1月13日兒子哭鬧竟慘遭男子掐脖至少長達24秒，造成孩子臉頰大片瘀青、點狀出血，同年4、5月又多次施暴，還不顧妻子不斷制止，又多次出手摀住兒子嘴巴好幾次，每次持續數秒。

男子同年7月25日見女兒哭鬧，竟掐他脖子長達26秒，8月5日兒子大哭、乾嘔不止，男子竟然掐住小孩脖子長達40秒，事後台中市社會局接獲兒少保護通報，指派社工前往訪視發現。

檢方訊時，男子矢口否認犯行，辯稱自己沒有用任何方式傷害女兒、兒子，還說他沒有傷害小孩的意圖，但母親指證歷歷，也提出傷勢照片佐證，偵結依成年人故意對兒童犯傷害罪起訴他，建請法院從重量刑。

台中地院審酌，男子身為父親沒有發揮父愛呵護，不能克制情緒僅因幼兒哭鬧或其他原因，長達9個多月接連對1歲多女兒、未滿1歲的兒子捏臉、大腿甚至掐脖、摀住口鼻，掐捏頸部時間長達24秒、26秒甚至40秒之久，極易造成幼兒窒息或不可逆傷害或死亡風險。

中院直言，男子手段惡劣、漠視幼兒生命更可能對幼兒心理發展造成深遠的精神創傷，其身為人父，對至親幼兒施暴，漠視兒童權益甚鉅，依7個成年人故意對兒童犯傷害罪各判他有期徒刑3月至6月不等，不得易科罰金部分應執行1年3月、得易科罰金部分應執行7月。

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