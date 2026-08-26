女助理遭性騷地方仕紳遭起訴 黃世杰：這件事踩到我底線

桃園某科技公司呂姓負責人今年5月參加餐敘，席間對民進黨桃園市長參選人黃世杰的女助理搭肩拉手，讓對方不舒服，今天被桃園地檢署依性騷擾防治法起訴；黃世杰表示，這件事踩到他的底線，無論職場或任何場合都不容許性騷擾，感謝司法機關積極調查，也尊重法院後續審理。

黃世杰表示，非常敬佩同仁願意勇敢站出來報案、面對後續司法程序，這並不是一件容易的事。從報案到今日檢方依法起訴，也再次說明面對性騷擾不應選擇姑息，不論對方是誰、身分為何，都應該勇敢捍衛自己的權益，也希望同仁的勇氣能讓更多遭遇類似情況的人知道，不必選擇沉默。

黃世杰強調，第一線政治工作者經常需要出入各種公開場合、與不同人士接觸，但這絕不代表任何人可以藉著敬酒、寒暄或社交場合的名義，跨越身體自主的界線。「跑行程是工作，不代表必須忍受不舒服的碰觸。維持禮貌，更不代表可以被侵犯。」

黃世杰表示，希望這起案件除了讓不當行為受到應有的法律檢視，也能讓社會更加重視第一線工作者的安全與尊嚴，尊重每一個人的身體界線。「我們會繼續支持、陪伴同仁面對後續司法程序，也會把該守住的底線守住。」