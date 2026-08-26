新北議員王威元涉關說市場處長 助廠商取得萬里市場改建案起訴求刑3年

新北市議員王威元今年4月間，為協助不具備投標資格的恆達空間智庫公司，取得「萬里公有零售市場拆除重建工程委託規劃設計監造技術服務案」，涉嫌先透過服務處顧問柯文學向市府市場處施壓刪除投標限制，隔2天再親自拜訪市場處長李長奎，並將20萬現金藏在高級洋酒盒內試圖行賄。新北地檢署依違反貪汙治罪條例違背職務行賄罪起訴王威元，並求處3年以上徒刑。

新北檢鑑於地方選舉已進入百日倒數，僅發動搜索、約談15日便將王威元部分釐清先行起訴，避免影響選情。至於王威員服務處工程顧問柯文學、恆達空間智庫姜姓負責人及恆達總經理程姓建築師其餘涉案部分，則另案偵辦中。

起訴指出，今年3月間，新北市市場處辦理預算金額為2029萬餘元的「萬里公有零售市場拆除重建工程委託規劃設計監造技術服務案」。王、柯2人得知後，於同年4月1日邀約李長奎至議員服務處，詢問金山、萬里市場拆除案進度、費用、招標方式及有無內定廠商等事項，再透過某地產開發公司林姓負責人轉告恆達空間智庫姜、程2人評估投標。

不料恆達發現，該標案限制投標廠商應具有「曾完成市場設計」的承做能力，造成程男建築師事務所不具投標資格，於是由王威元向李長奎反映，李則建議如有疑義可依法請求釋疑及提出異議申訴，後來程男事務所向市府採購處提出釋疑，經採購處、市場處討論後，上網更正招標條件刪除廠商，使程男通過投標資格審查。

今年5月13日上午，王威元為求臨門一腳，先帶著寫有程男建築師事務所的手寫便條紙前往李長奎辦公室，將紙條留在其辦公桌上並稱「拜託一下」，希望李能在標案評選時促使評選委員讓程男建築師事務所得標。

同日下午，王威元再以收回手寫便條紙為由，邀請李帶著便條紙至服務處要求李「能幫就盡量幫」，並將20 萬元現金藏在高級洋酒禮盒內致贈給李。不知情的李長奎因當場未發現禮盒內藏有現金，直到同年月 15 日晚間返家發現此事，立刻通報市場處政風室主任，於3天後將洋酒、現金 20 萬元送交政風室。並報請檢方偵辦。