咆哮男被警察壓制致死 家屬提國賠求償659萬判決出爐

吳姓男子對著檳榔攤咆哮，員警到場處理後進行保護管束將吳壓制在地，吳休克昏迷送醫9天死亡。家屬提國賠訴訟，向警方求償659萬元，台灣高等法院審理認為，吳當時行為異常，員警處置有其必要，駁回家屬上訴案，判決警方免賠。可上訴。

吳的家屬提告主張，2020年3月2日下午4時許，吳在新北市新莊區化成路某檳榔店內咆哮，新北市警察局新莊分局頭前派出所員警獲報到場處理，員警並無以強制力壓制吳的必要，卻先以辣椒水噴吳，並將吳壓制在地、雙手反銬在背後。

家屬指控，吳被壓制後已無反抗能力，員警是或坐、或跪重壓在吳的頭、頸、肩、背、腰、臀及腿部10分鐘，造成吳當場休克昏迷、到院前心跳停止，還因急性腎損傷併橫紋肌溶解症、急性呼吸衰竭、缺氧性腦病變等死亡，員警執行職務的過失行為應負國家賠償責任，要求賠償659萬1498元，一審法官駁回聲請案。

二審高院審理認為，吳案發時情緒激動精神異常，拒絕配合警方勸導離開，檳榔攤內有檳榔刀、煙灰缸等足供攻擊器具之物品，警方如不即時控制吳，有危及店家、員警及吳自身生命、身體之虞，員警在對吳告知實施保護管束後，對吳臉部噴灑辣椒水及施以管束上銬，符合警察職權行使法相關規定。

法院函詢台大醫院後查證吳的死因，醫院鑑定報告指出，警察對吳噴灑辣椒水，與吳發生休克失去意識昏迷、急性腎損傷併橫紋肌溶解症、急性呼吸衰竭、缺氧性腦病變沒有因果關係，難以認定警方有應注意而不注意或預見其發生故意或過失行為，仍判決警方免賠。