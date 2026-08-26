調查官用集音器偷錄樓上鄰居聲音17個月 判賠25萬確定

法務部調查局黃姓專員認為任職銀行的薛姓樓上鄰居發出噪音，在住家天花板裝錄音裝置監控樓上的噪音源，薛以侵害隱私權為由求償，台灣高等法院審理認為，黃長達17個月持續錄音超過合理手段，嚴重侵害薛的隱私權並違反比例原則，判黃須賠償薛25萬元確定。

薛提告指稱，他住在台北市大安區一處大樓的7樓，黃居住6樓，黃明知個人私人事務領域享有不受他人以監聽、錄音等方式不法侵擾自由，卻自2021年7月3日至2022年11月24日在6樓天花板安裝集音器與錄音設備，對他進行24小時蒐集聲響的不間斷錄音，嚴重侵害他的隱私權，致精神上受有莫大痛苦，向黃黃求償25萬元，一審法官判黃須賠薛25萬元。

黃提上訴，二審台灣高等法院認為，薛在居住空間的之談話及私人生活動態，享有不受他人侵擾、窺探之自由，黃以集音器持續錄取薛房屋內的談話及生活動態，顯然不法侵害薛的隱私權

高院判決認為，黃姓調查官2021年7月3日開始錄取7樓的聲響，直到2022年1月23日才到薛的家中反應有噪音之事，並於2022年7月透過社區管理委員會反應，從未曾向環保局檢舉、報警或向其他住戶查證，黃長達17個月持續錄音，判黃要賠償25萬元確定。