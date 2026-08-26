黃金博物館工程為趕時間拆6案避招標 謝姓前館長及廠商9人判刑

新北市立黃金博物館謝姓前館長，被控將「大地館5G場域常設展示」整備工程，拆分為6件小額工程案，以規避公開招標程序，委託配合度較高無商業登記的施工業者，向多家公司「借牌」開立不實憑證核銷。基隆地院審結，依偽造文書罪判黃博謝姓前館長等3名公務員各6月徒刑，緩刑2年；另謝姓業者等6人則依違反商業會計法等判3月到拘役50天等不等徒刑，緩刑2年。

基隆地院判決書指出，黃金博物館2022年間與中華電信股份有限公司簽訂「大地館5G場域常設展示」服務案，必須於2022年7月底前清空黃金博物館大地館進行修繕工作，謝時任館長與張女及李男負責處理「大地館5G場域常設展示」服務案，為儘速進行大地館整備工作，因恐依規定辦理招標耗時而延誤施作及完工時程，未依政府採購法規範簽辦採購案件。

謝等人政府採購法規定機關不得意圖規避政府採購法規範而分批辦理公告金額以上之採購，將完整之整備工程分拆為「本館辦公室二樓燈具及管線整修案」、「本館辦公室二樓油漆案」、「本館辦公室二樓拆除案」、「大地館1樓裝拆除工程案」、「大地館1樓除黴粉刷工程案」及「大地館3樓裝拆除及粉刷工程案」等6件小額採購案。

判決指出，整修工程標案委託配合度較高的謝姓業者承做，謝男並未辦理商業登記、無法開立發票。張女、李男均參與會勘以確認施作工項及工項預算，由祕書室依謝所提供工項及估價訂定預算，再由祕書室簽辦採購申請單及核銷單據後呈請謝決行，承辦人在核銷過程均知謝借牌申請核銷。

法官審理指出，謝姓前館長等9人犯後態度良好，均坦承且都未謀取個人不法利益，都緩刑2年，依不同情節命支付公庫5萬至15萬元不等金額、接受保護管束或參加法治教育課程等。全案可上訴。