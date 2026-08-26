桃園地方仕紳餐會性騷黃世杰女助理 3度搭肩拉手遭起訴

民進黨桃園市長候選人黃世杰今年5月間某晚跑攤宣傳，在八德區某餐會上逐桌敬酒致意，詎料，隨行女助理竟遭呂姓中年地方仕紳三度藉故靠近搭肩、拉手吃豆腐，桃園地檢署偵結，將呂男依性騷擾防治法的乘機觸摸罪起訴。

民進黨桃園市長候選人黃世杰今年5月16日晚間，前往桃園市八德區國際路的平價海鮮餐廳參加聚餐活動，還有隨行的女性助理陪同，不料，在黃世杰逐桌敬酒拜票時，地方仕紳呂姓男子藉機意圖性騷擾。

起訴指出，60歲呂姓男子與黃世杰的女助理雙方並不認識，當晚8時呂男趁女助理跟著敬酒、猝不及防之際，先以右手攬住、搓揉女助理右肩膀，接著又以右手抓碰女助理左手臂，隨後再以左手環住並搭攬女子左肩膀，案經女助理於18日提出告訴，由桃園市政府警察局八德分局報告偵辦。

桃園地檢署根據媒體報導，立刻指揮婦幼專組檢察官指揮警方偵辦，當晚通知呂男到案說明，複訊後命以20萬元交保候傳，呂男當晚由親友籌措交保金，由於金額不足，呂男在法警陪同下，帶著手銬自行提款湊齊才獲釋。

檢方偵查後，認定呂男涉犯性騷擾防治法第25條第1項乘機觸摸罪嫌，依法提起公訴，全案移送桃園地方法院審理。

呂姓男子在女助理5月18日報案後，隨即遭檢方通知到案，當晚複訊後命以20萬元交保，由於現鈔金額不足，呂男帶著手銬領款繳保釋金。記者陳恩惠／攝影