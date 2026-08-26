車停房客門前還噴「無良店家」封路 房東女兒幫父出氣害慘自己

高雄市鳳山區某寵物食品咖啡廳與蘇姓房東爆發租約爭議，房東的女兒不滿，將汽車橫向停在咖啡廳大門口，並於車罩上以紅漆、紙板大字書寫「無良店家」、「賴著不走」等字眼長達兩個多月，氣得店家對蘇女提告，高雄地方法院審結，認定蘇女以間接實力妨害店家營業，依強制罪判處拘役50天，得易科罰金。

判決指出，蘇姓房東將鳳山區房屋1、2樓租給陳姓業者，租期原定5年。不料才過半年，房東便指控店家在室內烘烤寵物食品、外頭違規設串燒攤，認定陳姓租客違約，單方主張終止租約，雙方便因租約問題撕破臉。

房東蘇姓女兒不滿力挺父親，2023年10月起，將汽車橫向停放在咖啡廳大門口，並在車罩黏貼紙板或用紅色噴漆寫下「無良店家」、「違約設攤」、「屢勸不聽」、「解約還屋」、「賴著不走」等攻擊性字眼，甚至還在Google評論寫下一星負評，批評租客「無任何誠信可言……的無良店家租客」。

陳姓租客不滿，氣得提告蘇女強制罪及公然侮辱罪。高雄地方法院審理時，法官認為，蘇女刻意將寫有攻擊文字的車輛停在大門口，迫使顧客與員工繞道，打擊客人消費意願，已實質干擾店家營業權利，依強制罪判處拘役50日，得易科罰金。

至於Google留負評被控公然侮辱部分，法官則認為，陳姓業者先在IG討論糾紛，蘇女是在該脈絡下條列7點回應，雖使用「無良店家」字眼，但整體脈絡屬於對爭端的回應與自辯，並未逾越合理忍受界線，不成立公然侮辱。