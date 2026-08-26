快訊

全教產批「學生零拒絕、資源零到位」特殊生鑑定空窗期風險全由教師扛

8月27日中元普度命理師曝12大禁忌 別報真實姓名跟住址

影／東琉線渡輪擱淺上百人待救 相關單位緊急救援

聽新聞
0:00 / 0:00

車停房客門前還噴「無良店家」封路 房東女兒幫父出氣害慘自己

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市鳳山區某寵物食品咖啡廳與蘇姓房東爆發租約爭議，房東的女兒不滿，將汽車橫向停在咖啡廳大門口，並於車罩上以紅漆、紙板大字書寫「無良店家」、「賴著不走」等字眼長達兩個多月，氣得店家對蘇女提告，高雄地方法院審結，認定蘇女以間接實力妨害店家營業，依強制罪判處拘役50天，得易科罰金。

判決指出，蘇姓房東將鳳山區房屋1、2樓租給陳姓業者，租期原定5年。不料才過半年，房東便指控店家在室內烘烤寵物食品、外頭違規設串燒攤，認定陳姓租客違約，單方主張終止租約，雙方便因租約問題撕破臉。

房東蘇姓女兒不滿力挺父親，2023年10月起，將汽車橫向停放在咖啡廳大門口，並在車罩黏貼紙板或用紅色噴漆寫下「無良店家」、「違約設攤」、「屢勸不聽」、「解約還屋」、「賴著不走」等攻擊性字眼，甚至還在Google評論寫下一星負評，批評租客「無任何誠信可言……的無良店家租客」。

陳姓租客不滿，氣得提告蘇女強制罪及公然侮辱罪。高雄地方法院審理時，法官認為，蘇女刻意將寫有攻擊文字的車輛停在大門口，迫使顧客與員工繞道，打擊客人消費意願，已實質干擾店家營業權利，依強制罪判處拘役50日，得易科罰金。

至於Google留負評被控公然侮辱部分，法官則認為，陳姓業者先在IG討論糾紛，蘇女是在該脈絡下條列7點回應，雖使用「無良店家」字眼，但整體脈絡屬於對爭端的回應與自辯，並未逾越合理忍受界線，不成立公然侮辱。

蘇姓女子將車輛停在租客店門口，反害自己被依強制罪判刑。記者張議晨／翻攝
蘇姓女子將車輛停在租客店門口，反害自己被依強制罪判刑。記者張議晨／翻攝

房東 女兒 房客 高雄

延伸閱讀

湖南老人進店暈倒亡 店家「扶一下」被索賠10萬 結局翻轉

遭主管盯視、碰觸又當眾咆哮 新竹知名車廠女員工離職獲判資遣費

時間軸／閃婚成駙馬、台開案入獄到離婚風暴 趙建銘25年沉浮錄

蕭淑慎丈夫梁軒安涉性侵女藝人 抱「聖經」出庭否認犯罪

相關新聞

涉放任醫材商進手術室代刀 高雄博田醫院正副院長違反醫師法起訴

高雄知名骨科與脊椎名醫、博田國際醫院院長謝榮豪及副院長蕭家傑，涉嫌於多起手術中放任未具醫師資格的醫療器材廠商業務員進入手術室，協助測量連結桿、操作機械手臂定位器甚至攪拌骨水泥，違法執行醫療核心業務，檢方認定謝、蕭及3名醫材廠商人員涉案事證明確，因此依違反醫師法未取得合法醫師資格擅自執行醫療業務罪嫌提起公訴。

台中淫魔棒球教練性侵猥褻逾50男童 踹肚、痛毆小學生…再判15罪

台中太平區松姓棒球教練長年性侵、猥褻男童，至少50多人受害，檢方三波起訴後，法院一、二審就其中90罪判3年6月至8年6月不等徒刑，松另性侵22名男童部分，一審今年6月判他19年；檢方另查出，松還對5名男童施暴，拿球棒打頭、踹肚及丟椅子，一審再依15個傷害罪判他6月至1年4月不等徒刑，可上訴。

黃金博物館工程為趕時間拆6案避招標 謝姓前館長及廠商9人判刑

新北市立黃金博物館謝姓前館長，被控將「大地館5G場域常設展示」整備工程，拆分為6件小額工程案，以規避公開招標程序，委託配合度較高無商業登記的施工業者，向多家公司「借牌」開立不實憑證核銷。基隆地院審結，依偽造文書罪判黃博謝姓前館長等3名公務員各6月徒刑，緩刑2年；另謝姓業者等6人則依違反商業會計法等判3月到拘役50天等不等徒刑，緩刑2年。

桃園地方仕紳餐會性騷黃世杰女助理 3度搭肩拉手遭起訴

民進黨桃園市長候選人黃世杰今年5月間某晚跑攤宣傳，在八德區某餐會上逐桌敬酒致意，詎料，隨行女助理竟遭呂姓中年地方仕紳三度藉故靠近搭肩、拉手吃豆腐，桃園地檢署偵結，將呂男依性騷擾防治法的乘機觸摸罪起訴。

車停房客門前還噴「無良店家」封路 房東女兒幫父出氣害慘自己

高雄市鳳山區某寵物食品咖啡廳與蘇姓房東爆發租約爭議，房東的女兒不滿，將汽車橫向停在咖啡廳大門口，並於車罩上以紅漆、紙板大字書寫「無良店家」、「賴著不走」等字眼長達兩個多月，氣得店家對蘇女提告，高雄地方法院審結，認定蘇女以間接實力妨害店家營業，依強制罪判處拘役50天，得易科罰金。

「不讓你睡」竟成犯罪招數 南投男半夜高歌惹怒姪子…違保護令判2月

不敢再動手，竟改用「半夜唱歌」報復！南投潘姓男子與姪子及2名小孩同住，平時動輒怒罵、咆哮，甚至暴力相向，姪子為保護家人聲請保護令。潘男得知法院禁止他家暴、騷擾後，竟深夜跑到屋外大聲唱歌，讓姪子一家無法入睡，法院認定構成騷擾，依違反保護令罪判刑2個月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。