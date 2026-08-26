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「不讓你睡」竟成犯罪招數 南投男半夜高歌惹怒姪子 違保護令判2月

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

不敢再動手，竟改用「半夜唱歌」報復！南投潘姓男子與姪子及2名小孩同住，平時動輒怒罵、咆哮，甚至暴力相向，姪子為保護家人聲請保護令。潘男得知法院禁止他家暴、騷擾後，竟深夜跑到屋外大聲唱歌，讓姪子一家無法入睡，法院認定構成騷擾，依違反保護令罪判刑2個月。

潘男平時遇到不順心的事，就對同住的姪子及2名小孩破口大罵，喝酒後更會大聲咆哮、怒摔桌椅，甚至出現暴力行為。姪子因無法立即搬離住處，又擔心自己與孩子安全，只好向警方求助。

警方協助姪子向南投地院聲請保護令，法院今年4月7日核發暫時保護令，命潘男不得對姪子及2名小孩實施家庭暴力或騷擾行為。

4月13日上午10時許，警方向潘男告知法院已核發保護令，並當面說明禁止事項，也警告若違反保護令，恐觸犯刑責，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金。

潘男得知後越想越氣，卻不敢再直接對姪子一家咆哮或動手。當晚他外出喝酒，竟想到「不讓你睡」的報復方式，接近午夜時跑到住家外大聲唱歌，而且持續唱不停，讓姪子與2名小孩無法安穩入睡。

姪子不堪其擾報警，指控潘男半夜在屋外唱歌騷擾全家，已違反法院核發的保護令。南投地檢署偵辦後認定潘男涉犯違反保護令罪，向法院聲請簡易判決。

南投地院審理認為，潘男明知保護令禁止騷擾，仍選擇在住所外大聲唱歌，且時間接近午夜，嚴重影響姪子及2名小孩的居住安寧，已屬騷擾行為，顯見法治觀念淡薄。

法院考量潘男犯後坦承犯行，仍認為行為確有不該，最後依違反保護令罪判處有期徒刑2個月。

潘男明知保護令禁止騷擾，仍在深夜於住家外持續大聲唱歌，讓姪子及2名小孩無法入睡，法院認定已屬騷擾行為，依違反保護令罪判刑2個月。聯合報系資料照
潘男明知保護令禁止騷擾，仍在深夜於住家外持續大聲唱歌，讓姪子及2名小孩無法入睡，法院認定已屬騷擾行為，依違反保護令罪判刑2個月。聯合報系資料照

南投 姪子 保護令

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