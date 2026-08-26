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涉放任醫材商進手術室代刀 高雄博田醫院正副院長違反醫師法起訴

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄知名骨科與脊椎名醫、博田國際醫院院長謝榮豪及副院長蕭家傑，涉嫌於多起手術中放任未具醫師資格的醫療器材廠商業務員進入手術室，協助測量連結桿、操作機械手臂定位器甚至攪拌骨水泥，違法執行醫療核心業務，檢方認定謝、蕭及3名醫材廠商人員涉案事證明確，因此依違反醫師法未取得合法醫師資格擅自執行醫療業務罪嫌提起公訴。

起訴指出，謝榮豪為博田國際醫院脊椎神經外科專任醫師兼院長，蕭家傑為該院骨科專任醫師兼副院長，涉案的3名醫材廠商業務分別為鄭姓業務主任、洪姓業務工程師及王姓業務工程師，3人均不具備合法醫師資格，依法不得執行任何醫療業務。

檢方調查，謝榮豪與蕭家傑明知涉及手術流程之操作屬醫療業務核心行為，應由醫師親自執行，竟為貪圖便利，分別於多起手術中讓無照廠商人員接手。

2023年10月5日院長謝榮豪執刀進行椎間盤切除手術時，由不具醫師資格的鄭姓業務進入手術室，使用醫療器材比對、量測連接桿所需長度。

同一天，副院長蕭家傑執刀進行全膝關節置換手術時，也由不具醫師資格的洪姓工程師進入手術室，站在手術台旁，遞交機械手臂定位器給蕭家傑、扶持定位器固定病患鋼釘並觸碰抽吸管。

今年2月4日謝榮豪執刀進行骨水泥注射成形手術時，又再度由不具醫師資格的王姓工程師在手術室內自行開拆骨水泥粉末包裝並加以攪拌。

橋頭地檢署主任檢察官蘇恒毅、檢察官郭郡欣指揮調查局高雄市調查處及高雄市衛生局發動偵辦，認定謝榮豪等5人均涉嫌醫師法第28條未取得合法醫師資格擅自執行醫療業務罪嫌，5人就各次犯行分別具有犯意聯絡及行為分擔，均列為共同正犯。此外謝榮豪2次違法犯行之犯意互殊、共犯不同，建請法院予以分論併罰。

橋頭地檢署強調，各類醫療手術均屬高度專業行為，攸關民眾身體健康與生命安全，醫療院所引進先進醫療器材，應由受過專業訓練的醫事人員親自操作，絕不容許為貪圖便利或節省成本，而將醫療核心業務交由未具資格的廠商人員執行，檢方將持續嚴查以保障民眾就醫安全與健康權益。

博田國際醫院。聯合報系資料照
博田國際醫院。聯合報系資料照

高雄 醫材 醫師 手術

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