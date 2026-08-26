台中淫魔棒球教練性侵猥褻逾50男童 踹肚、痛毆小學生…再判15罪

台中太平區松姓棒球教練長年性侵、猥褻男童，至少50多人受害，檢方三波起訴後，法院一、二審就其中90罪判3年6月至8年6月不等徒刑，松另性侵22名男童部分，一審今年6月判他19年；檢方另查出，松還對5名男童施暴，拿球棒打頭、踹肚及丟椅子，一審再依15個傷害罪判他6月至1年4月不等徒刑，可上訴。

檢方查出，松男2019年至2022年間分別在台東、高雄的宿舍或民宿，及台中某國小教室內，4度持木棍毆打同1名男童的腿部，或徒手毆打他臉、眼框，造成男童腿部、臉部瘀青。

台中地院審理時，松均坦承不諱，與男童及其母親證詞相符，也有相關傷勢照片、校園事件調查小組訪談紀錄可佐，中院考量松除本案另設傷害案件，為減少不必要重複裁判，今年5月依4個成年人故意對兒童犯傷害罪各判松1年、1年2月、6月及6月，未定應執行刑。

檢方另查出，松男2022至2024年間又在台中個地區的棒球場、台東飯店等地，拿球棒毆打臀部、徒手捏肚子、打臉，甚至用球棒敲頭、持熱融膠條打臀部，出腳踢踹肚子以及朝學生丟折疊子等方式，至少再對4名男童施暴多達11次。

松男對此也坦承，有學生證稱被松捏到肚子瘀青、遭甩巴掌，比賽下場仍帶頭盔時會被松拿球棒打頭，還有學生表示，練習失誤時，松會拿球丟他腳有時會打到頭。

中院審酌，松身為棒球教練指導年紀尚幼學生，只因情緒或學生表現不如預期就施暴，釀男童身心受創，8月再依11個成年人故意對兒童犯傷害罪判松男7月至9月徒刑不等，11罪應執行1年4月。