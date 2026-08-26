快訊

趙建銘何時還2300萬？陳幸妤揭他後續2電話：有贈與稅、保單解約會虧

李貞秀參選資格受矚 陸配能否選竹北市長？選委會揭關鍵

影／中選會反對「一票多案」 游盈隆：倉促上路恐成選務災難

聽新聞
0:00 / 0:00

中企「芯碁微裝」在台設據點 2主管涉非法營業挖角

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

中國半導體設備商合肥芯碁微電子裝備公司在桃園市蘆竹區私設辦事據點，並招募高科技人才，桃園地檢署偵結，將負責工程技術、據點營運、國際業務、銷售、客戶聯繫及協助母公司在台挖角的劉姓、謝姓兩男依台灣地區與大陸地區人民關係條例起訴。

起訴指出，中企合肥芯碁微電子裝備公司（簡稱芯碁微裝），為中國大陸地區營利事業，為晶圓印刷電路板曝光機設備的研發及生產商，主要從事曝光機設備、印刷電路板及IC載板等相關產品的研發、製造，並提供客戶自動化解決方案等業務。

檢調清查，40歲劉姓男子及45歲謝姓男子明知大陸營利事業未經我國主管機關許可，不得在台灣設立辦事處或從事業務活動，由劉男在桃園市蘆竹區榮安路承租一處據點做為台灣辦事處，並擔任負責人兼工程師部門最高主管，統籌在台售後技術服務及其他業務事項。

至於謝男則負責不同面向的工作，起訴指出，他擔任公司台灣辦事處國際業務部主管，負責台灣業務銷售、客戶聯繫等事項，與劉男分別從工程技術及業務端，實際維繫公司在台營運。

此外，兩人並非單純替公司處理行政或聯繫工作，更進一步協助招募台灣具電子或科技背景的楊姓、康姓、林姓及甘姓等人作為公司在台據點工程師，讓公司能透過台灣據點延伸業務及人才布局。

據悉，這家中企並非一般規模科技公司。上海證券交易所公開資料顯示，合肥芯碁微電子裝備公司股票代號為688630，名稱為「芯碁微裝」，主要從事相關高端製造設備及軟硬體產品的研發、生產及銷售；芯碁微裝官網則顯示，公司以微納直寫光刻技術為核心，從事IC設備及PCB設備的研發、生產、銷售及產品全生命周期解決方案。

調查局今年3月同步同步查緝11家中國企業違法在台挖角及從事業務活動專案，總計動員逾185人次、搜索49處所、詢問90人到案。圖／調查局提供
調查局今年3月同步同步查緝11家中國企業違法在台挖角及從事業務活動專案，總計動員逾185人次、搜索49處所、詢問90人到案。圖／調查局提供

主管 印刷電路板 晶圓 中國大陸

延伸閱讀

中台晶片戰爭台積電小心了？法媒揭陸挖角台人才竊密 滲透手段曝光

國喬攜日商攻半導體特氣 加速跨越高階材料門檻

漢測攜手德廠搶進CPO檢測設備商機 第二代產品年底導入客戶端

「做業績給獎金」無卡分期詐騙中部9校生逾千萬元 業務判8年8月

相關新聞

涉放任醫材商進手術室代刀 高雄博田醫院正副院長違反醫師法起訴

高雄知名骨科與脊椎名醫、博田國際醫院院長謝榮豪及副院長蕭家傑，涉嫌於多起手術中放任未具醫師資格的醫療器材廠商業務員進入手術室，協助測量連結桿、操作機械手臂定位器甚至攪拌骨水泥，違法執行醫療核心業務，檢方認定謝、蕭及3名醫材廠商人員涉案事證明確，因此依違反醫師法未取得合法醫師資格擅自執行醫療業務罪嫌提起公訴。

台中淫魔棒球教練性侵猥褻逾50男童 踹肚、痛毆小學生…再判15罪

台中太平區松姓棒球教練長年性侵、猥褻男童，至少50多人受害，檢方三波起訴後，法院一、二審就其中90罪判3年6月至8年6月不等徒刑，松另性侵22名男童部分，一審今年6月判他19年；檢方另查出，松還對5名男童施暴，拿球棒打頭、踹肚及丟椅子，一審再依15個傷害罪判他6月至1年4月不等徒刑，可上訴。

車停房客門前還噴「無良店家」封路 房東女兒幫父出氣害慘自己

高雄市鳳山區某寵物食品咖啡廳與蘇姓房東爆發租約爭議，房東的女兒不滿，將汽車橫向停在咖啡廳大門口，並於車罩上以紅漆、紙板大字書寫「無良店家」、「賴著不走」等字眼長達兩個多月，氣得店家對蘇女提告，高雄地方法院審結，認定蘇女以間接實力妨害店家營業，依強制罪判處拘役50天，得易科罰金。

「不讓你睡」竟成犯罪招數 南投男半夜高歌惹怒姪子 違保護令判2月

不敢再動手，竟改用「半夜唱歌」報復！南投潘姓男子與姪子及2名小孩同住，平時動輒怒罵、咆哮，甚至暴力相向，姪子為保護家人聲請保護令。潘男得知法院禁止他家暴、騷擾後，竟深夜跑到屋外大聲唱歌，讓姪子一家無法入睡，法院認定構成騷擾，依違反保護令罪判刑2個月。

中企「芯碁微裝」在台設據點 2主管涉非法營業挖角

中國半導體設備商合肥芯碁微電子裝備公司在桃園市蘆竹區私設辦事據點，並招募高科技人才，桃園地檢署偵結，將負責工程技術、據點營運、國際業務、銷售、客戶聯繫及協助母公司在台挖角的劉姓、謝姓兩男依台灣地區與大陸地區人民關係條例起訴。

高金素梅涉貪案開庭 辦公室發聲：募集快篩救急非犯罪

台北地方法院審理無黨籍立委高金素梅涉貪案，昨傳喚高金素梅的國會助理利春仁、台東縣金峰鄉民代表會主席高勤書等人出庭。高金素梅辦公室今透過高金臉書說明，針對4年前原鄉快篩案出庭說明，當年因部落缺物資才緊急募集救急，救人絕非犯罪，將坦然面對漫長訴訟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。