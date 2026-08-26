中企「芯碁微裝」在台設據點 2主管涉非法營業挖角

中國半導體設備商合肥芯碁微電子裝備公司在桃園市蘆竹區私設辦事據點，並招募高科技人才，桃園地檢署偵結，將負責工程技術、據點營運、國際業務、銷售、客戶聯繫及協助母公司在台挖角的劉姓、謝姓兩男依台灣地區與大陸地區人民關係條例起訴。

起訴指出，中企合肥芯碁微電子裝備公司（簡稱芯碁微裝），為中國大陸地區營利事業，為晶圓級印刷電路板曝光機設備的研發及生產商，主要從事曝光機設備、印刷電路板及IC載板等相關產品的研發、製造，並提供客戶自動化解決方案等業務。

檢調清查，40歲劉姓男子及45歲謝姓男子明知大陸營利事業未經我國主管機關許可，不得在台灣設立辦事處或從事業務活動，由劉男在桃園市蘆竹區榮安路承租一處據點做為台灣辦事處，並擔任負責人兼工程師部門最高主管，統籌在台售後技術服務及其他業務事項。

至於謝男則負責不同面向的工作，起訴指出，他擔任公司台灣辦事處國際業務部主管，負責台灣業務銷售、客戶聯繫等事項，與劉男分別從工程技術及業務端，實際維繫公司在台營運。

此外，兩人並非單純替公司處理行政或聯繫工作，更進一步協助招募台灣具電子或科技背景的楊姓、康姓、林姓及甘姓等人作為公司在台據點工程師，讓公司能透過台灣據點延伸業務及人才布局。

據悉，這家中企並非一般規模科技公司。上海證券交易所公開資料顯示，合肥芯碁微電子裝備公司股票代號為688630，名稱為「芯碁微裝」，主要從事相關高端製造設備及軟硬體產品的研發、生產及銷售；芯碁微裝官網則顯示，公司以微納直寫光刻技術為核心，從事IC設備及PCB設備的研發、生產、銷售及產品全生命周期解決方案。