高金素梅涉貪案開庭 辦公室發聲：募集快篩救急非犯罪

台北地方法院審理無黨籍立委高金素梅涉貪案，昨傳喚高金素梅的國會助理利春仁、台東縣金峰鄉民代表會主席高勤書等人出庭。高金素梅辦公室今透過高金臉書說明，針對4年前原鄉快篩案出庭說明，當年因部落缺物資才緊急募集救急，救人絕非犯罪，將坦然面對漫長訴訟。

台北地方法院審理高金素梅涉貪案，昨傳喚國會助理利春仁、台東縣金峰鄉民代表會主席高勤書等人出庭，檢方指控利、高違反醫療器材管理法，利與高認罪並請求宣告緩刑。高金素梅部分，定10月27日開庭。法官昨天傳喚利春仁、高勤書等13名被告出庭，利、高兩人對觸犯刑度3年以下的醫療器材管理法認罪，坦承協助彙整發放快篩劑，都稱沒有犯罪所得。

高金素梅辦公室表示，昨天許多族人朋友看到了一些媒體的新聞之後，紛紛地打電話來關切和詢問，為了回應族人們的關心，委員辦公室在此說明：昨天台北地方法院召開準備程序庭，審理的是有關4年前辦公室在部落分發快篩試劑的問題。昨天相關關係人都已出庭說明。

高金素梅辦公室表示，2022年台灣疫情嚴峻、政府快篩準備不足，導致原鄉部落與一般民眾必須冒雨排隊搶購，全國民眾陷入恐慌之中。原鄉部落更是缺醫少藥，連藥房都寥寥無幾。

高金素梅辦公室指出，當年政府未能及時援助快篩試劑，辦公室團隊本於人道與關懷生命的緊集需求，募集防疫物資深入原鄉部落救急。相信這樣救急救人的努力，並不是犯罪。

高金素梅辦公室強調，各位族人朋友們，這場官司，審理的時間恐怕非常漫長，希望大家能保持平常心，保重身體，自在生活。相信天道酬勤，大家的努力絕對不會白費的。