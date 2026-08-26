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租廠房稱養蚯蚓竟狂塞百桶毒廢物 累犯男甩鍋給死人判2年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市潘姓男子承租廠房佯稱要碎木養蚯蚓，暗中狂堆104桶有毒易燃事業廢棄物、營建廢料。房東因潘男欠租提告點交，才見廠房淪為毒垃圾場而報警，潘男矢口否認，辯稱「通緝逃亡把鑰匙交給別人，我完全不知情」。一審依法判潘2年徒刑，潘男不服提上訴，台中高分院近日審結，駁回上訴。

檢警調查，潘姓男子明知未領有廢棄物清除、處理許可文件，不得堆置與棄置廢棄物，仍在2021年8月20日起，以每月6萬6000元代價，向不知情房東承租台中市清水區廠房。

潘男隨後從不詳處所，載運有毒易燃性事業廢棄物104桶，以及大批塑膠廢料、粉狀物與營建廢棄物，在夜間偷偷運入廠房內任意棄置堆放。

後因潘男繳了一個月房租後便拒不繳納，房東提告請求遷讓房屋勝訴，在2022年12月5日會同法院及警方前往強制執行點交時，全案才東窗事發。

案經保七總隊第三大隊報告，台中地檢署偵查後，依違反廢棄物清理法罪起訴潘男。

台中地院審酌，潘男曾有6次違反廢棄物清理法遭判刑前科，素行非佳，為圖私利重蹈覆轍，堆置大量有害廢棄物危害環境安全，犯後推諉卸責且未清運現場，依任意棄置有害事業廢棄物罪，判刑2年。

潘男不服提起上訴，主張廠房原要與游姓友人合夥養蚯蚓，因自己遭通緝已將鑰匙交給游男使用，對廢棄物完全不知情，願意負擔清除費用，請求改判無罪或從輕量刑。

台中高分院近日審結，證人證詞顯示，廠房由潘男單獨承租管理，潘男在游男死亡後才改口推卸責任，說詞前後矛盾違背常理，案發至今已近5年，仍未清理現場，空言賠償不足以減刑，原審量刑妥適，裁定駁回上訴，全案尚未確定。

台中市潘姓男子涉租廠房堆置有毒廢棄物，台中高分院近日審結。聯合報系資料照
台中市潘姓男子涉租廠房堆置有毒廢棄物，台中高分院近日審結。聯合報系資料照

廢物 台中市 房東

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