聽新聞
0:00 / 0:00
掏空「蘋菓西打」7億 大西洋飲料前總孫幼英更一審判9年2月
生產飲料「蘋菓西打」的大西洋飲料公司前總經理孫幼英，被控2018年利用購地、借貸掏空大西洋飲料近7億元，一、二審都判刑9年6月；案經最高法院發回，台灣高等法院更一審今依違反證券交易法罪判孫幼英有期徒刑9年2月。可上訴。
孫幼英2018年、2019年是大西洋飲料公司的常務董事兼總經理，且是國信公司、旭順公司實際負責人。
檢方指控，孫幼英為清償國信公司銀行債務，竟使大西洋飲料公司以不利益且不合營業常規方式買受國信公司、旭順公司的高雄、台南、新店不動產及轉為借款，致大西洋飲料公司發重大損害，孫獲取6億5812萬6213元不法利益。
此外，孫幼英明知大西洋飲料公司長年來所使用原料是向台糖等公司訂購，並未向8家廠商訂購，卻利用8家廠商開立給國信、旭順公司，再由國信、旭順公司開立給大西洋飲料公司公司的虛偽銷售糖原料的發票，再從大西洋飲料公司套取資金1億852萬8700元，使大飲公司的財務報告產生重大不實結果。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。