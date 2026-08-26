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掏空「蘋菓西打」7億 大西洋飲料前總孫幼英更一審判9年2月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

生產飲料「蘋菓西打」的大西洋飲料公司前總經理孫幼英，被控2018年利用購地、借貸掏空大西洋飲料近7億元，一、二審都判刑9年6月；案經最高法院發回，台灣高等法院更一審今依違反證券交易法罪判孫幼英有期徒刑9年2月。可上訴。

孫幼英2018年、2019年是大西洋飲料公司的常務董事兼總經理，且是國信公司、旭順公司實際負責人。

檢方指控，孫幼英為清償國信公司銀行債務，竟使大西洋飲料公司以不利益且不合營業常規方式買受國信公司、旭順公司的高雄、台南、新店不動產及轉為借款，致大西洋飲料公司發重大損害，孫獲取6億5812萬6213元不法利益。

此外，孫幼英明知大西洋飲料公司長年來所使用原料是向台糖等公司訂購，並未向8家廠商訂購，卻利用8家廠商開立給國信、旭順公司，再由國信、旭順公司開立給大西洋飲料公司公司的虛偽銷售糖原料的發票，再從大西洋飲料公司套取資金1億852萬8700元，使大飲公司的財務報告產生重大不實結果。

大西洋飲料前總經理孫幼英。聯合報系資料照
大西洋飲料前總經理孫幼英。聯合報系資料照

蘋果西打 飲料 掏空

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