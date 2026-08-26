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離婚蒐證踩紅線！妻藏AirTag追蹤夫行蹤 遭判妨害秘密罪

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

夫妻鬧離婚也要小心蒐證踩線！新竹一名王姓女子為取得丈夫侵害配偶權事證，去年12月間將Apple AirTag藏進丈夫背包，長時間追蹤丈夫活動行蹤，直到丈夫今年1月3日察覺並報警。新竹地院認定王女無故利用設備窺視他人非公開活動，依妨害秘密罪判處罰金3萬6000元，緩刑2年，AirTag也遭沒收，全案可上訴。

判決書指出，王女與丈夫為夫妻，目前另案進行離婚訴訟。王女為取得丈夫侵害配偶權的事證，去年12月中旬某日將AirTag放入丈夫背包，從此長時間、大規模且無限制掌握丈夫活動行蹤，丈夫今年1月3日發現背包內有AirTag後報警，警方查悉王女涉案。

法院審理認為，王女利用AirTag追蹤丈夫停留位置、停留時間等非公開資訊，已侵害丈夫隱私權，構成「刑法」第315條之1第1項「無故利用設備窺視他人非公開活動罪」。

法官指出，檢方原本認定王女涉及「竊錄」他人非公開活動，但經查AirTag沒有GPS模組，也沒有「記錄」、「回放」完整行動軌跡的功能，因此客觀上並沒有錄製、保存丈夫行動軌跡，法院改認定應適用「利用設備窺視」的規定。

法官審酌王女為蒐集丈夫侵害配偶權事證，利用科技設備長時間追蹤行蹤，侵害隱私權，但考量她始終坦承犯行，犯罪動機非至惡、危害輕微，且無前科，雙方目前仍有離婚、未成年子女侵權酌定及剩餘財產分配等訴訟，未能和解的情況不能完全歸責於王女。因此判處罰金3萬6000元、緩刑2年。全案可上訴。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

AirTag 離婚 配偶

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