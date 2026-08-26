沒收到電費單！台電所長裝電表忘報完工5案漏收324萬 法院判緩刑3年

台電屏東區處某服務所長李男裝設電表後卻未依規定填寫完工單，導致台電未能向用電人收電費，直到裝設用戶發現「沒收到電費單」，台電清查發現，李男有5次裝設未申請完工，追償電費金額逾324萬元，屏東地院審理後，判李男犯詐欺罪，緩刑3年，須接受保護管束、提供40小時義務勞務及接受2場法治教育。可上訴。

判決指出，李男從2019年7月到2025年2月底，擔任某服務所長，明知受理民眾申請用電，應先填載竣工報告單給台電公司，才能領出電表並裝設在民眾指定用電地址，讓台電開立電費單，向民眾收取電費。

判決指出，李男前後共5次受理申請用電，卻沒申請案件完工單，導致台電無法向民眾收取電費，五次加起來追償電費逾324萬7千多元。

台電直到2025年4月初，有民眾向台電反映都沒有收到電費單，經盤點發現，李男違反用電規章，全案曝光。李男記兩大過免職。

判決指出，李男在有犯罪偵查權限機關或公務員尚未知悉犯罪前向檢方自首，酌其勇於面對刑責，減少司法勞費，就犯下5個犯行，依法減輕其刑。

法官認為，考量李男犯後坦承犯行，已賠償台電所受損害，認定尚有彌補之意，5案分別依詐欺罪判處有期徒刑4月、1年6月、1年、2月、4月，部分可易科罰金，考量李男因一時失慮，其損害已賠償台電，認定態度良好，卻有悔意，宣告緩刑3年，提供40小時義務勞務，接受法治教育2場次。可上訴。