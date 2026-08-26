聘海軍退將給陳雪生當特助、施壓金門油品運輸 前國代楊肅元150萬交保

國民黨立委陳雪生被控利用親友詐領助理費、收受前金門縣長楊鎮浯家族供養助理，施壓金門油料運輸，台北地檢署25日約談陳雪生等27人，訊後依貪汙罪命陳雪生200萬交保、限制出境出海；檢方查出，金欣海運實際負責人楊肅元，聘用海軍退將范寶華給陳雪生無償使用，昨天約談楊肅元到案，訊後依貪汙罪命其150萬交保、限制出境出海。

據了解，范寶華曾是海軍敦睦艦隊少將，在2005年率領94支隊，完成首度跨越大西洋、太平洋的環球壯舉，獲頒干城甲種二等獎章，退伍後擔任陳雪生特別助，在立法院有辦公室，平日負責替陳雪生處理法案。檢方昨天約談范寶華到案，訊後50萬交保。

據楊肅元供稱，范寶華有海事專業，因此聘他為公司「顧問」，每月都有固定支薪，有金流可查，范寶華有替公司做事，並非無償提供給陳雪生使用，但檢方對其供詞未採信。

據調查，楊肅元實質掌控金欣海運、金廈海運公司，金欣海運從2004至2020年間，多次取得中油高雄至金門的海上油料運輸標案，標金超過8億7千萬元。

由於金門長期仰賴往返高雄的油輪載送油品，楊鎮浯家族的金欣海運公司，靠旗下的「金航貳號」油船，獨攬中油運至金門的海上油料運輸工作。

2019年間，金航貳號油輪在澎湖西北方51浬處，因主機曲軸斷裂發生故障，拖往金門料羅灣修復，引發金門輸送斷油危機，依據契約內容，應尋找替代油輪繼續履約。

楊肅元為省掉運輸成本，疑行賄時任立法院交通委員會召委的陳雪生，透過陳雪生開協調會向中油施壓，要求提前解約，護航金欣海運免找替代油輪履約，楊肅元並提供范寶華供陳雪生當特助，勞務薪資由金廈海運支付，涉有對價關係。

前金門縣長楊鎮浯父親楊肅元，聘用海軍退將范寶華給立委陳雪生無償使用，被檢方諭令150萬交保、限制出境出海。記者許正宏／攝影