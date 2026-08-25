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影／華亞科案都發局官員均稱「鄭文燦未下指示」 檢緊咬自辦重劃方向

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市前市長鄭文燦華亞科開發弊案，桃園地院今傳喚都市發展局時任科長歐政一、局長盧維屏以專家證人身分出庭，兩人均證稱鄭未具體指示，也從未討論、報請或啟動免除區段徵收程序，檢則指廖為規避100％同意門檻行賄，盼能自辦重劃，事證明確。

桃園地院今續行證人交互詰問，上午傳喚桃市都發局現任副局長歐政一，下午傳喚時任都發局長盧維屏。兩人均為都市計畫實務資深公務員，審判長要求兩人以專家證人方式具結。庭訊核心聚焦華亞科技園區9.12公頃土地開發方式、100％地主同意門檻，以及國家重大建設計畫是否與免除區段徵收有關。

歐政一證稱，2017年9月7日會議研議西側9.12公頃採市地重劃、東側41公頃採區段徵收，是依內政部營建署建議，鄭文燦從未針對9.12公頃開發方式下達具體指示。

對於「100％地主同意」爭議，歐表示，私人重劃會自行提出都市計畫變更，依當時相關規範確實涉及100％地主同意；但若由桃園市政府作為都市計畫變更申請主體，送都市計畫時並不需要檢附地主同意書，後續市地重劃則是另一階段程序。

公訴檢察官邱健盛認為，歐政一的證詞已否定辯方所稱「由市府作為申請變更主體，仍無法豁免100％所有權人同意」說法。檢方認為，這正是廖俊松等人所追求的路徑，從先前通訊監察譯文中所說「只要一半所有權人同意就夠了」，就是指都市計畫變更後再進入自辦市地重劃。

歐政一明確區分「國家重大建設計畫」與「免除區段徵收」是不同程序。他證稱，2017年10月報行政院的「工五工業區擴大方案」，目的只是取得都市計畫法第27條個案變更資格，並非爭取免除區段徵收；而免除區段徵收須待個案經內政部都委會審議後，再由地方政府專案報請行政院核示，本案至今未經都委會審議，因此程序自始未曾啟動。

午後出庭的盧維屏則談起廖俊松與市府多次接觸的經過。他證稱，廖俊松當初自稱要牽線美光科技來桃園投資，市府基於高科技產業發展自然樂見其成，直到美光公司人員接觸，才發現廖俊松所稱的投資需求並不存在。

盧維屏形容廖俊松「黑龍轉桌」，直言「就我認知，他就是一個掮客」他說，廖俊松與市府溝通過程中沒提出任何具體計畫，2017年5月9日美光參與市府會議時，即明確表示無覓地投資需求，亦無意投資9.12公頃土地開發案。

至於開發方式，盧證稱，營建署是因9.12公頃土地在2014年工五二通已通過得以自辦市地重劃，才建議採該方式；當時又正值苗栗大埔事件後，政府希望尊重地主權益，因此才研議不同開發方式。

盧強調，本案所有決策都是他與都發局同仁討論後作成，「市長從未下過任何指示，也沒有指定特定開發方式」。2018年3月16日改採全區區段徵收，也是都發局與顧問公司討論後，基於兩區地主權益公平所作的專業決定。他也明白表示，都發局的決定「一定要我點頭才能出去」。

盧維屏證稱，雖然法規未明定市府以自辦市地重劃送件必須附100％地主同意，但實務上若未取得全部地主同意，不同意的地主可能抗爭，因此市府不會以市地重劃方式送件。

至於免除區段徵收，盧維屏與歐政一的證詞完全一致，表示此案歷次會議從未討論過報政院免除區段徵收，在他任內也從未報過，直言「因為難度太高」、「不可能過」。

隨著兩位專家證人（鑑定人）釐清，若由桃市府擔任都市計畫變更申請主體，送都市計畫審議時，不須檢附地主同意書；至於都市計畫通過後，若進入自辦市地重劃，則是另一階段程序，適用僅需過半（雙二一）地主同意門檻。

審判長當庭質疑，鄭文燦自擔任市長至今，仍堅持自辦重劃須100％地主同意，身為主辦全市都市計畫的市長，若長期抱持錯誤法律觀念，這10年間卻沒有任何幕僚首長出面糾正，直言「這是一件多麼恐怖的事」，甚至要求鄭文燦及辯護律師團整理歷次會議資料，釐清究竟是哪些幕僚向市長提供這項認知，供法院後續調查。

鄭文燦則表示，他並非都市計畫專家，市政千頭萬緒，市長不可能掌握所有業務細節，「自辦階段需要100%同意」認知及開發方案都是尊重幕僚專業建議；而他在歷次會議中也一再強調，重劃會必須取得100％地主同意。

律師團主張，由於與會公務員在會議中的發言及偵查中證述，都一再強調100％地主同意，因此讓鄭文燦有了「只要自辦市地重劃就一定得取得地主百分之百同意」的認知，並非刻意刁難廖俊松。辯方認為，國家重大建設計畫與免除區段徵收是不同程序，2002年函釋也未規定重大建設計畫可作為免除區段徵收依據。

檢方則將爭點拉回2017年9月7日會議。邱健盛說，雖然當時9.12公頃最終開發方式尚未定案，但2017年1月6日會議紀錄已載明「9.12公頃土地以自辦重劃為原則」，因此檢方認為9月7日會議當時，市府的方向仍是優先考慮自辦重劃。

邱健盛指出，本案行賄目的並非單一行政行為，而是一連串從都市計畫變更、都委會審議到後續自辦重劃的行政作為，因此要求法院調取當年這場會議的完整簡報，確認當時「推進時程」是否載明自辦市地重劃。

今天庭訊兩名資深都發局官員均證稱鄭文燦未指示開發方式，且本案從未啟動免除區段徵收；檢方則認為，市府當時已規劃自辦重劃路徑，應從2017年9月7日前後一連串行政行為，判斷是否涉及檢方所指職務上行為及行賄對價，審判長諭知持續傳喚時任都發副局長、地政局長出庭作證，釐清後續行政決策細節。

前桃園市長鄭文燦今出庭應訊，庭訊時間長達一整天，直到傍晚才步出法院，在等待愛妻駕車期間，他回頭關心媒體的長工時。記者陳恩惠／攝影
前桃園市長鄭文燦今出庭應訊，庭訊時間長達一整天，直到傍晚才步出法院，在等待愛妻駕車期間，他回頭關心媒體的長工時。記者陳恩惠／攝影

前桃園市長鄭文燦今出庭應訊，庭訊時間長達一整天，直到傍晚才步出法院。記者陳恩惠／攝影
前桃園市長鄭文燦今出庭應訊，庭訊時間長達一整天，直到傍晚才步出法院。記者陳恩惠／攝影

鄭文燦貪汙案今開庭審理，原公訴組檢察官邱健盛因任期將屆，明天回任偵查組，但仍將蒞庭主攻。記者陳恩惠／攝影
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桃園地檢署公訴組新成員王海青（中）今天首度上陣，主任吳昇峰（前）及承辦檢察官陳嘉義（後）則列席備援。記者陳恩惠／攝影
桃園地檢署公訴組新成員王海青（中）今天首度上陣，主任吳昇峰（前）及承辦檢察官陳嘉義（後）則列席備援。記者陳恩惠／攝影

鄭文燦 華亞科 門檻

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