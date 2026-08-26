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退役軍人設「水房」 涉助中共發展組織

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄高分檢去年偵辦國安案件時，查出林姓退役軍人中共情工組織「臥龍會」吸收，不但積極招攬軍中好友加入組織，還在台成立資金水房，協助交付收買軍事機密的賄款，高雄高分檢昨依國家安全法、貪汙治罪條例交付賄賂罪起訴林。

承辦檢察官李廷輝去年十一月偵辦潘姓男子所涉共諜案，發現潘自二○二一年起擔任「臥龍會」在台窗口，負責替對岸暱稱為「Kevin」的成員傳送機密文件，並充當「白手套」，替被「臥龍會」吸收的官兵與地下錢莊協商債務。

今年三月，高雄高分檢已先依國安法等罪起訴潘，檢警另從潘的交遊順藤摸瓜，發現林姓男子自二○二一年九月起，接獲中共情報組織中暱稱「于晏」的蔡姓成員指示，招攬不知情的五名民眾提供銀行帳戶，作為資金轉運水房。

林再將收買重大軍事機密的賄款，陸續匯入陸軍指揮部政戰綜合組蔡姓軍人帳戶；不只幫忙轉帳洗錢，林發揮部隊「學長學弟制」影響力，招攬熟識的軍界甘姓好友加入「臥龍會」，企圖拉攏更多現役或退役軍人為中共效力。檢方調查後，認定林協助中共對我國滲透竊密。

「臥龍會」滲透國軍甚廣，曾任東澳嶺憲兵中隊的江姓中士也曾替「臥龍會」工作。江因積欠一二五萬元債務，由潘協商借款，江再利用權限登錄國軍準則系統，大量翻拍「國軍聯合作戰計畫教則」、「愛國者飛彈部隊戰術手冊」、「空軍作戰情報手冊」，連國軍戰時最高指揮中樞衡山指揮所戰情系統運用手冊都被他下載轉賣，今年三月已被雄檢依貪汙罪起訴。

軍人 中共 國安

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