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高金素梅案 助理認罪求緩刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

台北地方法院審理無黨籍立法委員高金素梅涉貪案，昨傳喚國會助理利春仁、台東縣金峰鄉民代表會主席高勤書等人出庭，檢方指控利、高違反醫療器材管理法，利與高認罪並請求宣告緩刑。高金素梅部分，定十月廿七日開庭。

法官昨天傳喚利春仁、高勤書等十三名被告出庭，利、高兩人對觸犯刑度三年以下的醫療器材管理法認罪，坦承協助彙整發放快篩劑，都稱沒有犯罪所得。

利的律師主張，利經濟條件不佳，緩刑可能無法支付公庫款項，願接受參與法治教育；高的律師表示，高可接受法治教育，也可服義務勞務。

法官排定本月廿八日、九月一日續行準備程序，九月一日傳高金素梅的助理張俊傑。張俊傑偵查中曾羈押禁見，起訴後以一千萬元交保、施以科技監控。

台北地檢署是在六月八日起訴高金素梅等廿四人。檢方認定，高金素梅犯多罪，涉嫌違反貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪、詐欺取財罪，並違反醫療器材管理法，合計公費助理薪資、加班費等，高金的不法所得為七八七萬元，檢方求處十二年六月以上徒刑，也對張俊傑求處十六年以上徒刑。

高金素梅 快篩 無黨籍

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