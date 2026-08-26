涉護航油料運輸、詐領助理費 藍委陳雪生200萬交保

國民黨立委陳雪生涉貪，昨天凌晨移送北檢複訊後，諭知兩百萬元交保。記者葉信菉／攝影

國民黨立委陳雪生被控利用親友詐領助理費、收受金門縣前縣長楊鎮浯家族供養助理等不正利益，施壓金門油料運輸業務，台北地檢署前天搜索約談陳雪生及身兼辦公室主任的胞弟陳雪懷共廿七人到案，檢察官漏夜複訊後，昨清晨依貪汙罪命陳雪生二○○萬元交保，限制出境、出海；陳雪懷以十萬元交保。

據調查，楊鎮浯父親、前國大代表楊肅元為金欣海運實際負責人，涉提供多名特助給陳雪生無償使用，調查局昨天也約談楊肅元到案，追查供養特助與陳雪生護航金欣油品運輸是否有關，詢後移送北檢複訊。

檢方前天同步約談金廈公司財務經理黃玉如，黃女負責幫楊肅元出帳給陳雪生特助，訊後以一百萬元交保，限制出境、出海；楊肅元提供給陳雪生使用的特助、海軍退役少將范寶華，訊後則命五十萬元交保。

陳雪生涉嫌兩大犯罪，其一是利用親友詐領助理費，檢方約談陳雪生家族成員，這些親友長期充當人頭詐領或浮報助理費，檢方訊後命陳雪生大舅子陳昌蔚五十萬元交保；陳雪生胞妹陳秀子、陳雪子各以五十萬、四十萬元交保；陳秀子兒女林揚智、林揚晏各卅萬元交保；陳雪子丈夫劉三光廿萬元交保；陳昌蔚女兒陳涵溱十萬元交保。其餘疑為楊肅元供給陳雪生當特助的被告段廷駿、謝穌銓、林詩發等人各以五至廿萬元交保。

陳雪生、陳雪懷兄弟昨天清晨一起離開地檢署，未發表意見。

陳雪生另一案是楊肅元掌控的金欣海運涉及運油弊案，金欣海運從二○○四至二○二○年間，多次取得中油高雄至金門的海上油料運輸標案，標金超過八億七千萬元。

金欣海運實際負責人、前國代楊肅元昨天赴調查局說明，詢後移送北檢複訊。記者許正宏／攝影

二○一九年間，金欣海運旗下的「金航貳號」油輪在澎湖西北方因主機曲軸斷裂故障，拖往金門料羅灣修復，引發金門輸送斷油危機，根據契約內容，應尋找替代油輪繼續履約。檢調追查，楊肅元為省掉運輸成本，疑行賄時任立院交通委員會召委陳雪生，透過陳開協調會向中油施壓，要求提前解約，護航金欣海運免找替代油輪履約；楊肅元並提供范寶華等人供陳雪生差遣，勞務薪資均由楊肅元旗下公司支付，涉有對價關係。陳是否收受金錢等不正利益，檢調進一步追查。

針對此案，昨獲交保的陳雪生表示不接受訪問。國民黨立委翁曉玲則質疑，這是陳年舊案，為何檢調單位過去沒有積極處理，如今又在選前製造煙霧彈？

翁曉玲並提到，同一名檢察官用同樣手法對付無黨籍立委高金素梅，檢調單位可以這樣嗎？翁表示，現在司法就是鎖定幾個比較資深的委員，然後把過去很老的案子全部都挑出來，都是用這種不近情理的方式，去檢視立委聘助理，「這就是綠色恐怖」。

此外，記者昨致電楊鎮浯，楊未接聽，僅透過幕僚表示，從政之後並未再接觸家族事業，希望盡快完成相關調查，還原事實真相，早日落幕。