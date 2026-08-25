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兩岸緊張也擋不住台灣航運公司下訂單 大陸造船廠魅力何在？

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影／立委陳雪生涉護航油料運輸案 前金門縣長楊鎮浯父親移送北檢

聯合報／ 記者張宏業王聖藜／台北即時報導

國民黨立委陳雪生被控利用親友詐領助理費、收受前金門縣長楊鎮浯家族供養助理等不正利益，施壓金門油料運輸，台北地檢署昨天大動作搜索約談陳雪生等27人，訊後依貪汙罪命陳雪生200萬交保、限制出境出海；調查局今天約談全案關鍵業者，楊鎮浯父親、金欣海運實際負責人楊肅元到案，晚間移送北檢複訊。

楊肅元前國大代表，早年活躍政壇，但如今年事已高，步伐相當緩慢，他移送地檢署時，手持拐杖走起路來似乎有些吃力，從大門走到法警室花了約90秒，面對媒體沒有發表意見。

檢方調查，楊肅元實質掌控金欣海運、金廈海運公司，金欣海運從2004至2020年間，多次取得中油高雄至金門的海上油料運輸標案，標金超過8億7千萬元。

由於金門長期仰賴往返高雄的油輪載送油品，楊鎮浯家族的金欣海運公司，靠旗下的「金航貳號」油船，獨攬中油運至金門的海上油料運輸工作。

2019年間，金航貳號油輪在澎湖西北方51浬處，因主機曲軸斷裂發生故障，拖往金門料羅灣修復，引發金門輸送斷油危機，依據契約內容，應尋找替代油輪繼續履約。

楊肅元為省掉運輸成本，疑行賄時任立法院交通委員會召委的陳雪生，透過陳雪生開協調會向中油施壓，要求提前解約，護航金欣海運免找替代油輪履約，楊肅元並提供范寶華供陳雪生當特助，勞務薪資由金廈海運支付，涉有對價關係。

檢方昨天同步約談金廈海運財務經理黃玉如，黃女疑聽從楊肅元指示，長期支薪給范寶華，供陳雪生勞務使用，黃女訊後100萬交保、限制出境出海；范寶華訊後50萬交保。檢方懷疑，楊肅元提供的無償特助不只1人。

檢方昨也針對陳雪生詐領助理費部分，一口氣約談陳家成員近10人，包括陳雪生妻子胞兄陳昌蔚、陳昌蔚女兒陳涵溱、陳雪生胞妹陳秀子、陳雪子、陳秀子兒女林揚智、林揚晏、陳雪子丈夫劉三光等，訊後均以10至50萬交保。

前金門縣長楊鎮浯父親楊肅元，涉行賄立委陳雪生護油料運輸案，今晚被調查局移送北檢複訊。記者許正宏／攝影
前金門縣長楊鎮浯父親楊肅元，涉行賄立委陳雪生護油料運輸案，今晚被調查局移送北檢複訊。記者許正宏／攝影

楊鎮浯 陳雪生 金門

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