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謝文雄案國民法官受訪 新北地院：應嚴守評議秘密

中央社／ 新北25日電

家暴男謝文雄當街殺害妻子、小姨子，一審判無期徒刑。有國民法官受訪時稱「有苦難言」。新北地院今天表示，評議制無論結果為何，不應由任一法官單獨負責，也提醒應嚴守評議秘密。

謝文雄去年7月7日上午開車尾隨共乘機車的妻子及小姨子，在新北市土城街頭追撞兩人，再持廚刀及鋁棒下車當街砍殺兩人致死。日前經新北地院國民法官法庭審理，認定不符合「犯罪情節最嚴重」的死刑要件，判處謝文雄無期徒刑，褫奪公權終身。家屬難以接受，淚喊將上訴到底。

當天宣判時，僅3名職業法官與1名國民法官現身法庭，其餘5名國民法官未出席，引起注意。今天有媒體報導，其中1名國民法官現身受訪表示，看到被害家屬、網友批評國民法官讓他很痛苦，感嘆有苦卻不能說。

新北地院今天下午發布新聞稿表達立場，該案是由新北地院3名職業法官與6名國民法官合議審理，遵照憲法法庭113年憲判字第8號憲法判決所揭示關於死刑判決的標準與評議門檻，評議後共同做成的決定。過程中或有贊成與反對意見，但此為評議制度所必然，不論結論為何，均不應責由任一職業法官或國民法官單獨負責。

新北地院表示，為確保國民法官與職業法官在評議過程中都可無後顧之憂發表意見，有關評議過程中的意見陳述、意見分布情形、評議經過，均應嚴守秘密，任何人均不得刺探或洩漏，也呼籲媒體勿再深入報導評議內容。

同時，新北地院強調，感謝所有國民法官的認真付出，也深知因參與審判程序而承受的心理負擔與輿論壓力，若國民法官因參與審判而有情緒困擾，請與院方聯絡，必當竭力提供照護資源減緩壓力，維護心理健康。

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