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台灣國民法官協會座談 盼讓制度真正發揮司法民主價值

中央社／ 台北25日電

台灣國民法官協會今天舉辦「國民法官制度的發展與精進座談會」，理事長袁天明說，未來應兼顧「人民參與、專業審判及司法效率」，讓國民法官制度真正發揮司法民主的價值。

根據台灣國民法官協會新聞稿，「國民法官制度的發展與精進座談會」今天於立法院舉行，邀集專家學者等20餘人與會，針對國民法官制度的適用範圍、國民法官權益保障及未來改革方向深入交換意見，提出多項具體建言。

袁天明表示，國民法官制度是司法改革重要里程碑，透過人民實際參與重大刑事案件審判，有助增進人民對司法的理解與信任。不過，制度推動仍有持續檢討及精進的空間，未來應兼顧「人民參與、專業審判及司法效率」，讓國民法官制度真正發揮司法民主的價值。

根據新聞稿，與會專家建議，應視制度運作成熟程度逐步擴大適用案件，並評估將重大貪瀆、重大金融犯罪及重大公共安全案件納入。

新聞稿也提及，有與會者指出，目前國民法官主要參與第一審，第二審仍由專業法官審判，可能造成一二審判決及量刑落差，影響人民參與司法的制度意義。因此建議深入檢討審級制度。

協會表示，國民法官制度的核心價值，在於讓人民走進司法、了解司法並參與司法。此次座談會匯集立法、司法、學術及民間各界意見，提出多項具體改革方向，期盼未來能透過制度持續精進，讓國民法官制度更加成熟，建立人民信賴的司法體系。

國民法官 司法 民法

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