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聚鼎併購TCLAD涉違證交法案 董座朱復華等高管獲不起訴處分

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

保護元件廠聚鼎（6224）日前公告，董事長朱復華、副總侯全興、法務長兼副總王仲等高管，先前因涉嫌違反證券交易法等案遭搜索調查，21日接獲台北地方檢察署公告，全案獲不起訴處分。

回顧本案，聚鼎於2020年7月宣布，透過旗下子公司聚燁科技斥資約2,600萬美元（約新台幣 7.8 億元）收購德商漢高集團（Henkel）美國子公司旗下的金屬散熱基板與線路板事業部門（TCLAD）全部資產與業務，期望藉此拓展車用及高階散熱市場。

為充實聚燁科技資本額以完成收購與後續營運，聚鼎於同年8月辦理現金增資13.41億元發行新股。然而併購完成後，受全球供應鏈變化及美國廠區營運磨合影響，TCLAD績效不如預期並出現虧損。

檢調單位後續接獲舉報，質疑聚鼎在辦理增資發行新股及召開投資說明會時，涉嫌隱匿TCLAD營收與財務狀況不佳等重要資訊，涉有《證交法》詐偽發行有價證券等罪嫌，遂於2025年8月13日指揮調查局發動搜索並約談相關高管。

經過調查後，台北地方檢察署日前正式公告給予不起訴處分，聚鼎強調，公司一向秉持誠信經營原則，本案調查結果已證明公司及相關人員之清白，也感謝各界長期以來的關心與支持。

聚鼎科技外觀。圖／聚鼎提供
聚鼎科技外觀。圖／聚鼎提供

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