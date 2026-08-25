大旺號強迫勞動一審僅部分有罪 綠色和平：應制定企業人權盡職調查法

歷時4年的司法訴訟，當年震撼國際疑似漁工被強迫勞動致死案件，高雄地方法院針對大旺號涉及強迫勞動案，最新一審判決結果出爐，只認定船東及仲介犯未經許可入國罪、船務代理負責人犯公務員登載不實罪，各判處有期徒刑4至6個月；其餘涉犯人口販運的船長及大副，皆無罪認定。

對此，綠色和平今表示，對此結果深表失望，要求政府盡快制定具強制力的「企業人權盡職調查法」，才能避免悲劇再次發生。

綠色和平海洋專案主任郭珮嫻表示，對於判決結果感到極度遺憾與深切失望，盡管多項證詞與跡象皆指向船上存在嚴重的強迫勞動與暴力對待，令人震驚的是，所有人口販運相關罪名竟全數不成立。這樣的判決結果無疑是在勞動人權上的一大打擊，突顯出海上監管與搜證的巨大困境，更讓人對現行體制能否真正保障境外漁工的人權，打上偌大的問號。

曾在大旺號上工作，被判定為人口販運受害者的菲律賓籍漁工Manny，對於判決結果也表示非常讓人心痛，同時也很失望，「因為在船上親眼看到船長及大副每天施暴打人，是讓Sunoto無辜失去性命的罪魁禍首，應受到法律制裁。如果能上訴，一定會上訴到底。」

郭珮嫻進一步補充，大旺號疑似強迫勞動漁工致死備受國際矚目，同船漁工和各界等待7年，卻未能完全伸張正義，由此可見海上作業的危險和難以管控。為了保障不要再有下一個受者者和破碎的家庭，台灣政府必須有決心，除了全面加強漁船監管機制，也必須讓完整的漁業供應鏈，包含水產企業在內承擔責任，盡快制定具強制力的「企業人權盡職調查法」，才能避免悲劇再次發生。

此案追溯至2019年台灣人投資權宜船「大旺號」，爆發印尼籍漁工Sunoto在船上疑遭虐死，同船菲籍漁工Manny為目擊證人，於隔年抵台尋求庇護，進一步被鑑定為人口販運受害者。美國海關（U.S. Customs and Border Protection）也在同年間對大旺號下達漁獲暫扣令（Withhold Release Order, WRO），並於2022年發布報告認定存在國際勞工組織（ILO）全數11項強迫勞動證據。